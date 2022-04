Asia Valente Vs Mila “Io attratta da Mirko? Falso”/ “Ho un fidanzato, non osare!”

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione show regala al pubblico di Italia 1 non poche liti. A far discutere e accendere gli animi è sempre lei: Mila Suarez. In settimana la ‘pupa insidiosa’ ha litigato non solo con Paola Caruso e Maria Laura De Vitis, ma ha avuto dissapori anche con Asia Valente. Quest’ultima l’ha battuta nella sfida culturale che aveva in palio il secchione Mirko Gancitano, da questa settimana dunque in coppia con Asia. Cosa che a Mila non è andata giù, tanto da sentirsi amareggiata del fatto che Mirko la preferisse a lei. Ci va quindi giù pesante, accusando entrambi di avere “un cervello da gallina”. “Ha il cervello da gallina quella che ti ha battuta alla vasca culturale?”, replica però in studio Asia, scatenando gli applausi del pubblico, schierato contro Mila.

Lite tra Mila Suarez e Asia Valente a La Pupa e il Secchione show

Un nuovo filmato mandato in onda mostra però il vero motivo del risentimento di Asia Valente nei confronti di Mila Suarez. Quest’ultima ha infatti iniziato a diffondere la voce di un interesse reciproco tra Asia e Mirko, entrambi però già sentimentalmente impegnati. Queste insinuazioni scatenano le ire di Asia: “Non vogliono che insinuano cose che possono sporcare la relazione con il mio ragazzo! Non deve toccarlo. – sbotta – Lui viene a parlare del mio ragazzo per restare protagonista e far parlare di se perché non sa più come fare.” Dal canto suo, Mila replica fredda: “Tutto a favore di telecamere: se hai qualcosa me lo viene a dire di persona! Io sono stufa veramente”.

