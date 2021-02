Asian Andy/ Youtuber dorme in diretta e guadagna 16mila dollari

Asian Andy è uno streamer asiatico, come si può facilmente evincere dal nome, che sta conquistando letteralmente tutti. Ha un milione di iscritti e guadagna fino a 16mila dollari dormendo in diretta streaming. La sua idea è nata come una challenge con gli utenti che dovevano provare a svegliarlo con le notifiche delle donazioni. Per sette ore la diretta è andata avanti con una telecamera che inquadrava fissa quello che possiamo considerare un artista moderno. Ogni donazione era un tentativo di svegliarlo grazie alla notifica audio. Così è riuscito a guadagnare 2300 dollari all’ora portandosene a casa addirittura 16mila in totale.

Asian Andy, guadagnare dormendo in diretta: lo fece già Andy Warhol

Il gesto di Asian Andy, di guadagnare dormendo in diretta, può sembrare una buffonata ma ci porta indietro di parecchi decenni alla Pop Art. In un clima di totale provocazione in un certo senso aveva fatto la stessa cosa Andy Warhol. Il noto artista americano nel 1964 aveva girato Sleep, un film con John Giorno che interpreta sé stesso e che per tutta la durata dell’opera, oltre cinque ore, dorme. Il film era stato realizzato con il long take una tecnica cinematografica che consiste in un’inquadratura lunga che va praticamente a eliminare il montaggio già utilizzata da Jean Luc Godard all’alba degli anni sessanta.



