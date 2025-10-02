Asili nido: crescono i posti, grazie anche ai “privati”. Resta il tema costi: ok i bonus, ma il servizio dovrebbe essere gratis come la scuola dell'obbligo

A luglio 2025 è stata presentata una preziosa ed approfondita ricerca sulla situazione degli asili nido del nostro paese (all’anno 2023-2024., interpellando un campione di oltre 1.800 unità di offerta, sulle oltre 11.000 attive), che consente alcune riflessioni su una modalità di supporto alle famiglie certamente fondamentale per i progetti di vita dei genitori e per il benessere dei bambini, ma anche strategica e irrinunciabile, se si vuole contrastare la crescente paralisi della natalità e promuovere nuove opportunità di genitorialità.

Valditara: "IA a scuola non sostituirà i docenti"/ "Uso delle tecnologie tra gli obbiettivi di apprendimento"

Ovviamente servono anche sostegni economici, più flessibilità lavorativa, più congedi genitoriali, certamente anche un diverso orientamento culturale e mediatico complessivo… Ma il rafforzamento qualitativo e qualitativo della rete dei servizi 0-2 anni è una delle pietre angolari per rendere concreti gli obiettivi di sviluppo demografico. Il report (un pdf accessibile sul sito dell’Istat, di 94 pagine, denso di cifre, statistiche e dati economici) è stato realizzato dall’Università Ca’ Foscari in attuazione di un Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, e meriterebbe una ricognizione analitica. Ci limitiamo qui a segnalarne alcuni nodi cruciali, rimandando i lettori più interessati alla sua versione integrale.

SCUOLA/ Invalsi e “maturità”, quella felice novità che si vuole ancora tacere

In primo luogo si evidenzia una crescita dell’offerta di posti (nonostante la diminuzione avvenuta durante la pandemia), che ci avvicina, a livello nazionale, all’obiettivo europeo del 33% di posti sul totale della popolazione 0-2 anni. Certo, questo obiettivo doveva essere raggiunto già nel 2010; certo, oggi il nuovo obiettivo europeo 2030 è fissato al 45% (e la sola Umbria lo ha superato, nel 2023-2024); e, soprattutto, il 33% è tuttora esito di forti disparità territoriali, con le regioni del Sud-Isole ben al di sotto di questa copertura: tutte al di sotto del 30%, con il valore minimo del 13,2% della Campania (unica eccezione la Sardegna, sopra il 35%).

SCUOLA/ Autenticità e imperfezione possono battere AI e algoritmi, ma servono “nuovi” prof

Gli interventi finanziati dal PNRR dovrebbero portare una quota aggiuntiva di oltre 150.00 nuovi posti, per questa fascia di età, avvicinando sensibilmente l’obiettivo 2030. Tuttavia occorrerà verificare quanti dei progetti verranno davvero “messi a terra” entro i tempi prefissati, anche perché questa linea di finanziamento PNRR è stata particolarmente travagliata, dato che gli enti locali, peraltro molto ragionevolmente, sono più preoccupati non tanto dei costi di investimento iniziale (coperti dal PNRR), quanto dai costi permanenti di gestione delle strutture (personale in primis), che resteranno da coprire negli anni successivi in modo permanente, anche quando le risorse del PNRR non ci saranno più.

In secondo luogo questo segmento di offerta educativo-assistenziale ha visto negli ultimi anni al proprio interno un crescente mix privato-pubblico, con il sistema statale in leggero arretramento, e l’offerta privata in crescita (in genere di privato-sociale, ma anche di privato for profit). Si tratta quindi di un sistema virtuoso ad elevata sussidiarietà orizzontale, spesso caratterizzato da dimensioni micro, con saldo radicamento alla comunità locale, quasi un laboratorio che dimostra che un sistema di offerta plurale può svilupparsi meglio di una ad esclusiva offerta statale, soprattutto a fronte di una domanda di servizi che supera ampiamente le possibilità di offerta – statale e non solo.

In effetti le liste di attesa sono molto diffuse, e spesso lunghe: (sempre dati della ricerca) “se per il 31,6% dei servizi le liste d’attesa rappresentano meno del 10% delle richieste di iscrizione, il 45,3% dei servizi dichiara tra il 10% e il 25% di domande non accolte, mentre il 17,8% ha liste d’attesa che vanno dal 25% al 50% dei possibili utenti. Infine il 5,1% dei servizi dichiara di non aver potuto soddisfare oltre la metà delle richieste”.

Sempre in tema di sussidiarietà, ma questa volta verticale, la ricerca segnala che anche l’offerta a gestione comunale è cresciuta in questi ultimi anni, forse perché la vicinanza delle amministrazioni comunali alla popolazione spinge maggiormente ad intervenire su un bisogno così forte e così scoperto, quale è la cura dei bambini 0-2 anni per i giovani genitori Il dato sulle liste di attesa “esplicite” va poi integrato con una ulteriore “domanda potenziale inespressa”, che potrebbe essere innescata e “svelata” da una maggiore offerta (magari più vicina, magari meno costosa).

La variabile economica (terzo punto) è ovviamente cruciale, sia per gli enti gestori (costi del servizio, tariffe, personale), sia per gli utenti; i dati evidenziano la positiva presenza di sostegni crescenti sia a livello nazionale (bonus nido) che a livello regionale (purtroppo con inevitabili disparità tra regioni, che rischiano di penalizzare quelle meno attrezzate, aggravando le disparità). Tuttavia appare ancora lontana la possibilità di arrivare a una tendenziale gratuità del servizio – come sostanzialmente è già per la scuola dell’obbligo , passo che sarebbe davvero rivoluzionario, forse uno dei pochi davvero efficaci in termini di sostegno reale alle scelte di natalità.

Del resto, paradossalmente ma prevedibilmente, la ricerca sottolinea che l’accesso all’asilo nido è molto più agevole per chi non è in vulnerabilità economica, generando così una ulteriore penalizzazione per le famiglie meno attrezzate e più marginali. Ma su questo servirebbe anche una seria revisione dei criteri di costruzione delle graduatorie (su cui la ricerca offre un’interessantissima ricognizione).

In sintesi, e rimandando al report nella sua integralità, all’interno delle politiche esplicite per la famiglia e per il rilancio della natalità, il potenziamento dell’offerta di servizi di cura e custodia per bambini 0-2 anni sembra essere una priorità solo parzialmente sostenuta (pur con significativi miglioramenti negli ultimi anni). Tanto si deve ancora fare, tanto si può già fare, nei prossimi anni, da parte di tutti gli attori sociali.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI