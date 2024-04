Asma, 3 milioni di italiani ne soffre/ Rogliani (Tor Vergata): “Aria aperta e attività fisica aiutano”

In Italia 3 milioni di italiani soffrono di asma e stamane se ne è parlato negli studi di Uno Mattina. “Non ci sono limitazioni – le parole di Paola Rogliani dell’università Tor Vergata – la montagna fa bene al paziente asmatico ma non bisogna superare certe altezze, tenersi sotto i 1.500 metri e continuare il trattamento che il medico ha suggerito per quella condizione d’asma”. E ancora: “L’aria pulita, non inquinata, dove non c’è particolato e nemmeno i pollini, riduce ciò che sono i trigger, gli stimoli a cui sono sottoposte le vie aeree del soggetto asmatico che sono più sensibili. Chi ha l’asma ha le vie aeree infiammate, che sono direttamente esposte a ciò che inaliamo che sia polline, fumo, particolato, Le vie aeree rispondono con ciò che sanno fare, cercando di proteggere l’apparato respiratorio”. Sulle sigarette elettriche: E’ un insulto reale sulle vie aeree, su un epitelio così sensibile come quello di un asmatico andiamo ad apporre un’abitudine come quella tabagica, andiamo ad imporre uno stimolo continuo e costante”.

In studio anche il dottor Rodaro, neuropata, che a proposito dell’Asma ha spiegato: “Ci sono piante che hanno un’azione simile al farmaco contro l’asma? La risposta è no. I fitoterapici possono essere interessanti da affiancare e precisamente il gincobiloba, pianta della tradizione orientale molto preziosa, lo chiamano l’albero dei mille scudi per le sue proprietà, sia di carattere ansiolitico e tonico della memoria, ma anche utilizzandone l’estratte secco va a diminuire la produttività bronchiale”.

L’ASMA, LA PROF ROGLIANI: “PUO’ MIGLIORARE MA ANCHE PEGGIORARE”

Di nuovo la dottoressa: “Sinusite e rinusinusite sono sintomi dell’asmatico, a volte coesistono insieme, è una difficoltà respiratoria, c’è una pressione toracica, il muscolo si contrae riducendo il lume delle vie aeree dove la parte dell’aria entra e si ha quindi difficoltà respiratoria. Negli atlanti di anatomia l’asmatico viene rappresentato con una mano che stringe il petto: bisogna capire come indirizzarlo nella diagnostica più adeguata”.

La dottoressa ha aggiunto e concluso: “Il movimento è il più potente antiinfiammatorio ma l’asma va curata bene, la parola chiave è il controllo, nei casi più gravi si può arrivare all’ospedalizzazione, mai fai da te, rivolgersi al proprio medico. Può peggiorare ma può anche migliorare”.

