Asmaa Fares, chi è la dama di Uomini e Donne che lascia il programma con Cristiano/ Mamma di un bimbo…

Chi è Asmaa Fares, la dama del trono over di Uomini e Donne

Asmaa Fares è una delle dame più belle del trono over di Uomini e Donne. Asmaa ha 35 anni, è mamma di un bambino di 10 anni e vive in Emilia Romagna. Bellissima, l’arrivo di Asmaa ha subito conquistato le attenzioni dei cavalieri e, durante le prime puntate della sua partecipazione al programma, Asmaa ha dichiarato: “Oggi non sono innamorata di nessuno. Ho voglia di conoscere qualcuno ed innamorarmi. Se mi interessa qualcuno e accetto il suo numero, lo voglio sentire”.

Le prime frequentazioni della dama, però, non sono andate a buon fine. Nonostante la voglia di innamorarsi e di fidarsi di qualcuno, Asmaa ha sempre chiuso tutte le frequentazioni dopo pochi appuntamenti. Tutte, però, tranne una perché nelle ultima puntate della stagione di Uomini e Donne che si chiude con la puntata in onda il 24 maggio 2024, infatti, Asmaa ha cominciato a frequentare Cristiano con cui lascia ufficialmente la trasmissione.

Asmaa Fares e la storia con Cristiano a Uomini e Donne

Cristiano e Asmaa Fares sono due dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne più discussi. Entrambi sono stati spesso messi in discussione da Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno mai creduto alla loro intenzione di conoscere una persona per innamorarsi. Insieme, però, sono riusciti a stupire tutti. Cristiano e Asmaa, infatti, hanno cominciato a frequentarsi e insieme hanno capito non solo di stare bene insieme, ma anche di voler portare avanti la storia lontano dalla trasmissione.

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 maggio 2024, così, è arrivata non solo quella che sembra una vera e propria dichiarazione d’amore ma anche la scelta di lasciare come coppia il programma per vivere un’estate ricca d’amore. La coppia, dunque, tornerà a settembre per raccontare come è andata l’estate?

