Dopo essere diventati genitori, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone pensano ad allargare nuovamente la famiglia? Le parole della coppia di Uomini e donne.

Tra le coppie più belle nate a Uomini e Donne c’è sicuramente quella di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che, dopo aver svelato nello studio del dating show di canale 5 il sesso del nascituro e aver spiazzato tutti con una proposta di matrimonio, sono tornati a Uomini e Donne durante la prima registrazione della nuova stagione per presentare il figlio Luay a Maria De Filippi e a tutta la redazione. Innamorati, sereni e felici, la coppia si è così raccontata anche al magazine ufficiale della trasmissione svelando cos’è cambiato dopo l’arrivo del bambino e non escludendo la possibilità di allargare ancora la famiglia.

Al settimo cielo è Cristiano che ha sempre desiderato diventare papà: “Ho sempre amato i bambini, in passato ho insegnato tennis ai più piccoli e instauravo con loro un rapporto di grande empatia. In più da quando Asmaa e io stiamo insieme, ho instaurato un feeling speciale con suo figlio Fares, che mi ha fatto un po’ da ‘tutor’ per diventare papà”.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: “Siamo per le famiglie stra-numerose”

Asmaa Fares che, con l’arrivo del piccolo Luay è diventata mamma per la seconda volta dopo la nascita del primo figlio, frutto di una storia precedente, non esclude di poter allargare ancora la famiglia. “Lui non vedrebbe l’ora e anche io sono per le famiglie stra-numerose. Ma bisogna fare un passo alla volta”, ha dichiarato.

Prima, però, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over potrebbero pronunciare il fatidico sì. Quando era ancora incinta, nello studio di Uomini e Donne dove l’amore è nato, infatti, Asmaa ha ricevuto la proposta di nozze da Cristiano che, ora, a Uomini e Donne Magazine, ha svelato che c’è da organizzare un matrimonio “con la M maiuscola”. La data, però, non è ancora stata svelata.

