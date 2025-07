“11 luglio 2025, Luay. La nostra famiglia al completo”. Con queste parole, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno annunciato la nascita del loro primo bambino che è il frutto di un amore che, nato in tv, è diventato sempre più forte e importante. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi. Dopo aver cercato l’amore in altre persone, hanno cominciato ad uscire insieme rendendosi immediatamente conto di essere fatti l’uno per l’altra. Innamorati, hanno così lasciato insieme il programma e chi credeva che la storia sarebbe finita poco dopo ha dovuto ricredersi.

Asmaa e Cristiano, infatti, hanno annunciato la gravidanza non nascondendo la gioia. Per Cristiano, il piccolo Luay è il primo figlio mentre Asmaa era già mamma di un bambino nato da una precedente relazione. Ora, la famiglia può considerarsi completa.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: matrimonio per la coppia di Uomini e Donne?

Dopo la gioia per la nascita del piccolo Luay, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zipone, tra qualche mese, potrebbero diventare ufficialmente marito e moglie. Durante la loro, ultima partecipazione a Uomini e Donne per parlare del loro rapporto, Asmaa e Cristiano, oltre ad aver scoperto il sesso del loro bambino, hanno regalato al pubblico del dating show di canale 5 un momento speciale.

Cristiano, infatti, ha chiesto ad Asmaa di sposarlo ricevendo un sì come risposta. Quando sarà celebrato, dunque, il matrimonio della coppia nata a Uomini e Donne? La data, per il momento, non c’è ma il 2026 potrebbe essere l’anno giusto. Per la coppia, dunque, è il momento di godersi l’arrivo del bambino e tra qualche mese cominceranno probabilmente a pensare al matrimonio. Una coppia, dunque, quella di Asmaa e Cristiano che ha conquistato davvero tutti.