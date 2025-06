In attesa di diventare genitori, Asama Fares fa una preziosa dedica a Cristiano Lo Zupone con cui l'amore è nato a Uomini e Donne.

Tra le coppie più belle nate nello studio del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I due hanno cominciato a frequentarsi dopo aver frequentato altre persone senza trovare, però, la persona giusta. Uscendo insieme, sin dal primo appuntamento, è nato un feeling speciale che si è poi trasformato in un vero sentimento che ha portato entrambi a decidere di lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dai riflettori. Una storia che è così diventata importante per entrambi che, tra poche settimane, diventeranno genitori.

Un traguardo importante per la coppia che, dopo la nascita del figlio, comincerà a pensare al matrimonio dopo la proposta di nozze fatta da Cristiano ad Asmaa proprio nello studio di Uomini e Donne. Serena e felice, prima di conoscere il frutto del suo amore con Cristiano, l’ex dama gli ha dedicato delle dolci parole.

Le parole di Asmaa Fares per Cristiano Lo Zupone dopo Uomini e Donne

Con una foto di Cristiano Lo Zupone e del figlio che ha avuto da una precedente relazione, Asmaa Fares ha deciso di dedicare al compagno delle dolci parole spiegando di essere super felice per il legame che l’ex cavaliere del trono over è riuscito a creare con il figlio.

“Come ti dice Fares, Cri ti voglio benissimo. Ti amissimo. Ormai in casa si sente solo Cri, Cri, Cri. E io sono solo felice per quello che siete oggi. Un amore unico che va oltre. Semplicemente vi siete scelti e la vita vi ha fatto incontrare nel momento giusto”, scrive l’ex dama che non vede l’ora di poter regalare al suo bambino un fratellino che nascerà tra pochissimo. Una splendida famiglia, dunque, quella formata da Asmaa e Cristiano.

