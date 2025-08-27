Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone tornano a Uomini e Donne da genitori e raccontano la loro vita dopo la nascita del figlio.

Come ogni anno, la nuova stagione di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda su canale 5 a partire dal 22 settembre è cominciata con una registrazione in cui non sono mancate le sorprese, i confronti e grandi ritorni. In studio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di ieri, martedì 26 agosto 2025, sono tornati non solo dame e cavalieri ancora single e pronti a rimettersi in gioco come Gemma Galgani, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti e Alessio Pili Stella ma anche due ex protagonisti che si sono conosciuti e innamorati proprio frequentando il parterre del trono over.

Dopo essere tornati in studio di Uomini e Donne per annunciare l’arrivo del loro primo figlio e l’idea di sposarsi con la proposta di matrimonio fatta proprio in studio, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati ospiti della prima registrazione della nuova stagione del dating show di canale 5 insieme al loro bambino.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: cos’è successo dopo la nascita del figlio

Bellissimi, innamoratissimi e felicissimi, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono tornati nello studio di Uomini e Donne in tre. L’ex dama e l’ex cavaliere che si sono innamorati proprio nel programma di Maria De Filippi, hanno scelto di far conoscere il loro piccolo Luay a tutte le persone che hanno avuto un ruolo nella nascita del loro amore.

Asmaa che era già mamma di un bambino, insieme a Cristiano che, invece, con l’arrivo di Luay è diventato papà per la prima volta, ha raccontato cos’è cambiato nella sua vita e come procede la relazione con Cristiano. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tutto procede a gonfie vele e l’arrivo del piccolo ha unito ancora di più Asmaa e Cristiano.

