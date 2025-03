Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: il ritorno a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 31 marzo 2025 vede il ritorno di due coppie amatissime del programma. Dopo Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nello studio arriva anche una coppia del trono over. Maria De Filippi annuncia il loro arrivo spiegando che, inizialmente, nessuno avrebbe scommesso sulla durata della relazione ovvero Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. “Lei è incinta”, dice la conduttrice spiazzando Gianni Sperti che non si aspettava affatto una simile notizia. Bellissimi, innamorati e felicissimi, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over arrivano nello studio di Uomini e Donne per raccontare come prosegue la loro storia.

La coppia viene accolta dagli applausi dei presenti che si complimentano con entrambi ammettendo di non aver mai pensato che la storia potesse diventare così importante. Dopo il racconto, Cristiano decide di regalare al pubblico un momento davvero magico.

La proposta di matrimonio di Cristiano ad Asmaa a Uomini e Donne

Momento magico e romantico nello studio di Uomini e Donne grazie ad un’iniziativa di Cristiano Lo Zupone che commuove tutti i protagonisti del trono over. L’ex cavaliere del trono over che ha sempre sperato di poter trovare l’amore per costruire anche una famiglia,, innamorato di Asmaa con cui tutto è iniziato per caso, ha deciso di chiederle di sposarlo.

Lui, super innamorato, è arrivato con due striscioni con cui ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Una proposta di matrimonio inaspettata ma che ha commosso tutti i presenti tra i quali, molti, hanno visto nascere l’amore di Asmaa e Cristiano che, dopo varie frequentazioni, si sono innamorati lasciando insieme il programma. Durante i primi mesi insieme, non sono mancati i momenti difficili che hanno superato al punto da aver deciso di formare una famiglia.