Asmaa Fares sta per diventare mamma, gravidanza agli sgoccioli per l'ex Dama di Uomini e donne: come sta, la confessione ai fan su Instagram

Asmaa Fares, l’ex Uomini e donne presto mamma: gravidanza agli sgoccioli

È un periodo felicissimo per Asmaa Fares, ex Dama di Uomini e donne e protagonista lo scorso anno di un percorso televisivo che, alla fine, l’ha vista uscire dal programma mano nella mano con Cristiano Lo Zupone. La coppia è infatti al settimo cielo perché presto diventeranno genitori e accoglieranno il primo frutto del loro amore, che sarà un maschietto. Per lei si tratta del secondo figlio, essendo già mamma di un maschietto nato da una precedente relazione.

Diego Di Fazio, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ Vita privata: a Uomini e donne...

La coppia, dopo essersi conosciuta e innamorata nel parterre di Uomini e donne nel 2024, lo scorso marzo ha fatto ritorno in trasmissione annunciando la dolce attesa, con tanto di romantica e inaspettata proposta di matrimonio di Cristiano alla sua dolce metà.

Ma come sta ora l’ex Dama e come sta vivendo questa ultima fase della gravidanza, dal momento che è entrata ufficialmente nell’ultimo mese? A raccontarlo è lei stessa sulle sue Instagram stories, rispondendo ad alcune domande e curiosità del followers.

Gianmarco Steri, importante gesto per Cristina Ferrara/ L'ex Uomini e Donne smentisce la crisi così

Come sta Asmaa Fares: “Momento molto difficile ma è normale“

“Sto bene, non mi posso lamentare. La gravidanza procede bene, siamo arrivati agli sgoccioli. Non vedo l’ora che nasca, la pazienza è finita“, ha spiegato Asmaa Fares sulle Instagram stories, come riportato da Fanpage. L’ex Dama di Uomini e donne è al settimo cielo ma non nega di dover fare i conti con la stanchezze e le difficoltà che una gravidanza può comportare: “Anche mio figlio chiede di lui. Sono stanca perché l’ultimo mese porta tanta stanchezza, hai momenti che vuoi stare da sola, non sopporti nessuno. Sono molto irritata, il caldo non aiuta“.

Ex Uomini e Donne in crisi?/ "Mi allontano dai social ma sto bene"

Inoltre, ha ammesso: “È un momento molto difficile ma è normale. Sono stanca perché il corpo non ce la fa più. Purtroppo è un periodo in cui non riesco a stare in mezzo alla gente. Ho contrazioni di continuo, ci sono dei momenti in cui sto male“.