Aspettando il re/ Video, su Rai 3 il film con Tom Hanks (oggi, 27 ottobre 2019)

Il film Aspettando il re va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 27 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:10. La commedia drammatica è tratta dal romanzo Ologramma per il re scritto da Dave Eggers. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche la cui sceneggiatura è stata rivista e rivisitata da Tom Tykwer il quale si è occupato anche della regia. Il montaggio è stato eseguito da Alexander Berner, le musiche della colonna sonora sono state composte da Johnny Klimek in collaborazione con lo stesso regista mentre la scenografia del lavoro di Uli Hanisch. Nel cast sono presenti tra gli altri Tom Hanks, Sarita Chourdhury, Alexander Black, Sidse Babett Knudsen, Khalid Laith e Ben Whishaw.

Aspettando il re, la trama del film

Alan è un dirigente americano di circa 50 anni che lavora per un’importante azienda leader nel settore dei servizi informatici. Nell’ultimo periodo l’uomo ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche riguardanti non sono la sua sfera sentimentale caratterizzata dalla fine del matrimonio ma anche e soprattutto da investimenti sbagliati che praticamente lo hanno messo a un passo dalla bancarotta. Tuttavia una importante opportunità per risanare le proprie finanze gli viene offerta dalla sua stessa ditta la quale lo seleziona per un delicato compito in Arabia Saudita. In particolare deve incontrare un re saudita per parlargli di alcune possibili soluzioni informatiche da prendere in considerazione per la creazione di una città avveniristica che dovrebbe nascere all’interno del deserto. Alan si mette immediatamente in viaggio sperando di riuscire a proporre gli argomenti giusti per convincere il re a dare alla propria ditta l’appalto. Una volta arrivato sul posto si accorge che il re non è presente all’appuntamento come invece concordato in precedenza. Come se non bastasse nessuno dei collaboratori più stretti del re sa effettivamente dove si trovi e soprattutto quando potrà ricevere il dirigente americano. Ha inizio così per lui una lunghissima attesa sul cantiere della nascente città araba con l’uomo che non solo avrà modo di stringere una bellissima amicizia con il proprio autista ma anche e soprattutto avrà modo di ripercorrere nella propria mente tutte le vicende della propria vita e soprattutto i tantissimi errori che ha commesso e che in questo momento non gli permettono di essere felice come invece avrebbe voluto.

