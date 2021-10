Aspirina cura casi gravi di Covid?/ Studio Usa: “Ricoveri e morti ridotte del 40%”

L’aspirina potrebbe proteggere i polmoni dei pazienti affetti da Covid-19 e ridurre al minimo la necessità di ventilazione meccanica, secondo una nuova ricerca della George Washington University riportata dal Jerusalem Post. Il team ha studiato più di 400 pazienti Covid degli ospedali negli Stati Uniti che assumono l’aspirina e ha scoperto che il trattamento ha ridotto di quasi la metà il rischio di diversi parametri: ventilazione meccanica del 44%, ricoveri in terapia intensiva del 43% e la mortalità ospedaliera complessiva del 47%.

“Quando abbiamo appreso della connessione tra coaguli di sangue e Covid-19, sapevamo che l’aspirina – usata per prevenire ictus e infarto – poteva essere importante per i pazienti Covid-19″, ha affermato il dott. Jonathan Chow del team di studio. “La nostra ricerca ha trovato un’associazione tra aspirina a basso dosaggio e diminuzione della gravità del Covid-19 e della morte”.

ASPIRINA CONTRO COVID: “29% IN MENO DI CONTRARRE VIRUS”

L’aspirina a basso dosaggio, utilizzata in questo caso contro il Covid-19, è un trattamento comune per chiunque soffra di problemi di coagulazione del sangue o in pericolo di ictus, compresa la maggior parte delle persone che hanno avuto un infarto. Sebbene colpisca il sistema respiratorio, il Covid è stato associato alla coagulazione dei piccoli vasi sanguigni, causando minuscoli blocchi nel sistema sanguigno polmonare.

I ricercatori israeliani hanno raggiunto risultati simili in una sperimentazione preliminare al Barzilai Medical Center a marzo. Oltre al suo effetto sui coaguli di sangue, hanno scoperto che l’aspirina portava benefici immunologici e che il gruppo che la prendeva aveva il 29% in meno di probabilità di contrarre il coronavirus. “L’aspirina è a basso costo, facilmente accessibile e milioni di persone la stanno già utilizzando per curare le loro condizioni di salute”, ha affermato Chow. “Trovare questa associazione è un’enorme vittoria per coloro che cercano di ridurre il rischio di alcuni degli effetti più devastanti del Covid-19”.

