È stato un agguato, l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel quale ha perso la vita l’autista Raffaele Marianella. Condannare non basta

Ad ascoltare i commenti di tanto giornalismo sportivo (ma non solo, ovviamente) c’è da farsi cadere le braccia. Al di là di frasi prestampate dette e ridette cento volte identiche in occasione di episodi analoghi (“la violenza non c’entra con lo sport”, “i tifosi veri devono isolare questi facinorosi”, “è venuto il momento di dire basta”), emerge l’incapacità di andare oltre le mere dichiarazioni di principio.

Del resto, è proprio dentro un certo modo fuori misura di commentare lo sport, capace di esaltare la più banale delle dichiarazioni post-partita dopo averla seguita dai microfoni di tre-quattro e più inviati (bei tempi quelli in cui Nicolò Carosio o Nando Martellini erano gli unici, sufficienti inviati Rai sui campi di calcio) che lo si investe di un’importanza che non gli compete.

Insomma, ciascuno (anzitutto gli atleti, subito dopo i professionisti dell’informazione) è chiamato a fare la propria parte per mettere all’angolo una violenza che se non nasce di certo dentro uno stadio, in esso o nelle sue vicinanze trova però il palcoscenico ideale dove mettersi in mostra.

Per questo le parole pronunciate ieri dal vescovo di Rieti, monsignor Vito Piccinonna, poche ore dopo il terribile assalto a colpi di pietre subìto dai sostenitori del Pistoia Basket (si parla di spedizione punitiva seguita a tafferugli avvenuti sugli spalti) da parte dei tifosi della Sebastian Basket di Rieti e culminato con la morte del secondo autista, emergono in tutta la loro chiarezza e differenza: “C’è in questo episodio una vergogna silenziosa che non possiamo eludere perché non basta condannare. Prima di affrontare le guerre tra popoli e nazioni, occorre disinnescare le tensioni che abitano le nostre comunità: i pregiudizi tra residenti e nuovi arrivati, la distanza tra generazioni, le disuguaglianze sociali, la fatica delle relazioni, la solitudine interiore”.

Fattacci del genere non sono una novità, ma il cordoglio e la condanna (seguite dalle indagini della magistratura che quasi sempre mettono in galera pochi responsabili) durano lo spazio di un momento o di un articolo, foss’anche in prima pagina, e rimangono fine a se stessi se non sanno scavare dentro le coscienze, se non sono seguiti da un cambio di passo da parte di tutti, giornalisti, società sportive, sponsor che inondano gli atleti di denaro “facile”.

Non è vero che indietro non si può tornare. È vero invece che da questa esaltazione collettiva – vera e propria fuga dalla realtà – ciascuno trae un tornaconto, economico e di immagine o, nel peggiore dei casi, anche solo un modo per riempire il vuoto della vita, su cui costruisce un mondo di lustrini al quale gli elementi deboli (e per questo motivo emarginati della società) vogliono comunque partecipare per poter dire di esistere. Anche a costo di farlo usando la violenza, unico strumento di comunicazione col quale sono capaci di farsi ascoltare. E al quale finisce per inchinarsi, complice, la nostra “vergogna silenziosa”.

