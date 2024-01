ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI IN SARDEGNA/ Video choc Sassari: morto un rapinatore, caccia ai fuggitivi

Uno dei banditi che stamane ha assaltato un furgone portavalori in Sardegna, in provincia di Sassari, sarebbe morto, ucciso a seguito di uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. Lo scrive TgCom24.it, notizia rilanciata anche da La Nuova Sardegna. Un secondo bandito sarebbe rimasto ferito, così come tre guardie giurate, tutte colpite dai proiettili sparati dal commando. Al momento la statale 131, dove si è verificato l’assalto al furgone portavalori, risulta essere bloccata in entrambe le direzioni con code lunghissime e la situazione difficilmente si sbloccherà in tempi brevi visto quanto si è verificato.

I malviventi sono riusciti ad impossessarsi del bottino e sono fuggiti a bordo di un pick up e di una Panda ritrovati poi poco dopo: in tutta la provincia è caccia all’uomo con numerosi posti di blocco anche se al momento i criminali non sono stati ritrovati. Tra l’altro il gruppo è entrato in azione con il passamontagna quindi non sarà facile stanarli. Oltre ai tre vigilanti anche altre quattro persone sarebbero rimaste ferite per via dei tamponamenti che il commando ha causato per bloccare la strada. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI IN SARDEGNA, VIDEO CHOC SASSARI, COMMANDO ARMATO SPARA AD ALTEZZA D’UOMO

Lungo la strada statale 131 in Sardegna, nel territorio di Sassari, si è verificato un assalto violento ad un furgone portavalori. Un commando, come specificato da Repubblica attraverso il sito online, è entrato in azione all’altezza del bivio per Siligo, nei pressi dell’Eurospin, bloccando la strada al furgone e nel contempo bruciando alcuni mezzi, uno scenario “standard” quando avvengono rapine di questo tipo. Nel mirino un portavalori della società Vigilpol il cui carico trasportato non è chiaro ma molto presumibilmente soldi cash. Il commando è entrato in azione stamane attorno alle ore 8:20 di stamane e sembra che vi siano anche diversi feriti, precisamente quattro a causa dei tamponamenti, mentre una quinta persona sarebbe stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco sparato dallo stesso commando.

Il gruppo di criminali era composto da 5 persone che hanno bloccato la strada con un autocompattatore di rifiuti e una catena, dopo di che sono scesi dal mezzo ed hanno iniziato a sparare ad altezza d’uomo, ferendo una persona ad una gamba. Il blindato che portava i valori è stato quindi costretto a fermarsi, poi i banditi hanno fatto scendere le guardie per provare ad impossessarsi del mezzo blindato.

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI A SASSARI: GLI SPARI DEL COMMANDO

Secondo Repubblica almeno due furgoni sono stati incendiati in mezzo alla carreggiata per appunto effettuare il colpo. Il video, che trovate nel link più sotto, mostra le riprese direttamente da dentro il furgone portavalori: si vedono due uomini vestiti da militari con tanto di volto coperto e giubbetto anti proiettili mentre imbracciano quelli che sembrerebbero essere dei fucili automatici.

Non è ben chiaro se alla fine i malviventi siano riusciti a impossessarsi del furgone, fatto sta che nel giro di pochi minuti sul luogo segnalato sono intervenuti i carabinieri e la polizia, ma anche gli uomini dei vigili del fuoco e i mezzi del 118 che hanno preso in carico i feriti fra cui colui che ha ricevuto il colpo d’arma da fuoco che sembrerebbe trattarsi di un vigilante. Il commando sarebbe fuggito a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda ritrovati poi non troppo lontano dal luogo dell’assalto. Indagini in corso. Qui il video dell’assalto da lanuovasardegna.it.











