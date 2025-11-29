Assalto a La Stampa a Torino: identificate 36 persone tra antagonisti. L'attacco potrebbe essere stato organizzato, caos Albanese per le sue dichiarazioni

ASSALTO A LA STAMPA, INDAGINI IN CORSO

Un atto grave e inquietante, vile e inaccettabile: potremmo continuare la serie di aggettivi per definire l’assalto a La Stampa al grido di “giornalista terrorista sei il primo della lista” e “giornalista complice di Israele”. Finora la Digos ha identificato 36 persone, tra attivisti di Askatasuna e dei collettivi studenteschi riconducibili sempre al centro sociale, Collettivo Universitario Autonomo e Kollettivo Studentesco Autorganizzato, ma il lavoro prosegue per identificare gli altri partecipanti.

Mentre dalla politica arriva un coro unanime di condanna, il giornale ricostruisce l’attacco, svelando che non era né imprevisto né imprevedibile, ma pensato e voluto, perché il corteo ha cominciato a correre verso la sede del giornale approfittando del fatto che non ci fossero protezioni e la strada fosse deserta. Gli investigatori della Digos hanno ripreso tutto, ma non c’era chi potesse impedire l’assalto.

Dai filmati dei videomaker indipendenti è emerso che l’attacco è cominciato con fumogeni di copertura; poi sono state strappate le telecamere di videosorveglianza, è stata forzata una porta taglia-fiamma, sono state strappate le scorrevoli e gli assalitori si sono introdotti nella sede de La Stampa, vagando nei locali, lasciando scritte sui muri, strappando pile di giornali, rovesciando letame, con i leader a incitare col megafono.

Quando è arrivata la polizia, l’assalto a La Stampa era quasi terminato: infatti, subito è scattato il fuggi-fuggi. Il Reparto Mobile, secondo la ricostruzione del giornale, non ha avanzato ma si è schierato in strada; quindi il gruppo si è riorganizzato e ha sfidato gli agenti, riprendendo la marcia come se nulla fosse accaduto prima.

BUFERA SU ALBANESE, CHE POI FA RETROMARCIA

Se il coro della politica è stato unanime nel condannare l’assalto a La Stampa, non sono mancate dichiarazioni discutibili, come quelle di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, da Roma, ha fatto arrivare la sua condanna, salvo poi aggiungere che l’irruzione “deve essere anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del loro lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione”.

Se da un lato ha chiesto giustizia per l’accaduto e precisato che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno”, dall’altro ha criticato i giornalisti che non hanno raccontato ciò che è successo a Genova e in altre decine di piazze italiane, dove in tanti sono scesi in strada. Subito è scoppiata una bufera, con diversi esponenti politici (non solo del governo ma anche a sinistra), che hanno criticato le sue dichiarazioni.

Dopo qualche ora, Albanese ha fatto retromarcia, spiegando che vogliono affossarla e smentendo di aver commesso uno scivolone. “Tutto quello che ho detto e che continuo a dire è che condanno la violenza e condanno l’attacco di ieri a La Stampa. Ma la violenza, anche dentro a un sistema violento, finisce per rafforzare il sistema che ci opprime”, ha scritto la relatrice sui social.