Assalto a polizia Parigi con fuochi d’artificio/ Caos Macron: Francia a ferro e fuoco

Dai gilet gialli fino alle chiusure per l’emergenza coronavirus, il Presidente Emmanuel Macron è nel momento di minima fiducia del proprio elettorato con le piazze di tutta Francia che non da oggi si riempiono per contestare le misure del Governo e le strette della Polizia nazionale. Avviene così che nella serata di ieri appena fuori Parigi una folla di 40 persone ha attaccato e assediato il commissariato di Polizia con addirittura l’uso di fuochi d’artificio: come riporta la Reuters, con tanto di video choc, «Hanno utilizzato spranghe di ferro e fuochi d’artificio, lanciati come mortai contro l’edificio. Un’azione grave che spinto a nuove richieste per un’azione più dura del governo dopo una serie di attacchi alle forze di sicurezza francesi» (traduzione dell’Agi). L’assedio è arrivato all’improvviso, con due agenti che in tempo sono riusciti a rientrare nel commissariato evitando il peggio: nessun ferito ma è il clima che emerge dalla Francia a spaventare, con il Covid-19 che non risulta l’unico problema per il Governo Conte.

CAOS FRANCIA CONTRO MACRON

Il sindaco della città appena fuori Parigi, Laurent Jeanne ha spiegato che la polizia «potrebbe essere stata presa di mira per rappresaglia dopo un recente incidente con uno scooter, presumibilmente causato dalla polizia che però non è stato dimostrato», riporta l’Agi. Intervenuto nel merito della situazione al commissariato assediato, il Ministro dell’Interno Darmanin ha fatto sapere «questi piccoli spacciatori non spaventano nessuno e non scoraggeranno il nostro lavoro contro la droga». Dallo spaccio al razzismo, dall’emergenza disoccupazione fino al nodo dell’emergenza sanitaria: il Governo Macron è sotto accusa da parte di parte dell’opinione pubblica, con in particolare le violenze contro le forze dell’ordine che iniziano ad essere davvero parecchie. «Non c’è più rispetto per le forze dell’ordine, e purtroppo il governo non e’ riuscito a cambiare questa tendenza», spiega Frederic Lagache, del sindacato di polizia Alliance, dopo le scene di guerra vissute nell’Ile de France. Mercoledì sera alle ore 20 il Presidente della Francia interverrà in un discorso alla nazione per spiegare la situazione del Covid-19 e provare a tracciare un appello all’unità nazionale sempre più a rischio in questi ultimi mesi.

About 40 unidentified people armed with metal bars and using fireworks as projectiles tried to storm a police station in the Paris suburbs, officials said https://t.co/LIIlZuQU8l pic.twitter.com/9BWH429Qy7 — Reuters (@Reuters) October 11, 2020





