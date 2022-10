Assalto a portavalori: paura sull’A14/ Mezzi in fiamme sull’Autostrada Adriatica, ma…

Paura sull’Autostrada Adriatica A14, nel tratto tra Cerignola e Canosa, per un tentato assalto a un portavalori, avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, attorno alle 7.30. Stando alle prime ricostruzioni che giungono dal luogo dell’accaduto, sembrerebbe che alcuni mezzi siano stati messi di traverso lungo la carreggiata, per poi essere incendiati. Tuttavia, parrebbe che il tentativo di rapina da parte dei malviventi non sia andato a buon fine, né si sa quale fosse l’istituto che avevano messo nel mirino. Una cosa, però, è certa: non si sono registrati feriti.

Come riportano i colleghi di “Foggia Today”, sul posto, unitamente alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Barletta e di Foggia per sedare il rogo e ripristinate la sicurezza lungo il segmento autostradale, attualmente chiuso al traffico veicolare in ambedue le direzioni. Autostrade per l’Italia ha precisato che la chiusura dell’A14 interessa “il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni, a causa di una tentata rapina a portavalori avvenuta all’altezza del km 609,8″.

ASSALTO A PORTAVALORI SULL’A14: LUNGHE CODE IN AUTOSTRADA

Per la stessa causa, ovvero il tentato assalto al portavalori sull’A14, Autostrade per l’Italia ha aggiunto che sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato “chiuso il tratto tra Cerignola ovest e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud”.

Sul portale telematico ufficiale delle Autostrade si legge che attualmente sulla A16 Napoli-Canosa è rilevato un chilometro di coda nel tratto incluso tra Cerignola ovest e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione Canosa. Chi sulla A14 viaggia da Pescara verso Bari può uscire a Cerignola ovest sulla A16, seguire la SS16 Adriatica e la SP231 Andriese-Coratina, e rientrare in A14 a Canosa. Per contro, chi da Bari va a Pescara, dovrà uscire a Canosa, percorrere la SP231 Andriese-Coratina e la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Cerignola est. E ancora: chi dalla A16 va verso la A14 deve uscire a Cerignola ovest e rientrare in A14 a Canosa.

