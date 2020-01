Assalto a portavalori sull’A1/ Inferno di fuoco: auto bruciate e chiodi sull’asfalto

Un gruppo di malviventi ha tentato di assaltare un portavalori sull’autostrada A1, nella notte appena passata, quella fra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Come riportato pressoché da ogni testata giornalistica, l’episodio si è verificato nei pressi di San Zenone, all’altezza con la Teem, la tangenziale esterna milanese. Alcuni criminali hanno puntato un portavalori della Battistoli infuocando ben sei automobili lungo l’Autostrada del sole (siamo fra Milano e Lodi), di modo da creare due barriere in cui bloccare appunto il blindato. Inoltre, vicino alle auto bruciate, sono state piazzate anche delle strisce chiodate, con l’intento appunto di bloccare il furgone. In totale sarebbero entrati in azione più di dieci criminali senza scrupoli, ma qualcosa deve essere andato storto, visto che gli stessi non sono riusciti ad assicurarsi il malloppo, scappando prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia.

ASSALTO A PORTAVALORI SULL’A1: NEL 2014 UN CASO MOLTO SIMILE

La cosa certa è che si è creato il caos sull’A1, con Autostrade per l’Italia che ha fatto sapere poco dopo la mezzanotte, che il tratto di strada interessato era stato chiuso in direzione Milano, e nel contempo, che era stata chiusa l’entrata di Lodi in entrambe le direzioni. Nello stesso tratto si è poi creata una coda di circa due chilometri, e solo dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità, anche perchè i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le sei auto date alle fiamme, e nel contempo, rimuovere le loro carcasse dalla carreggiata. Sul luogo si sono recati anche gli uomini della polizia stradale, quelli del 118, e il personale di Aspi. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita ne coinvolta. Un episodio che ha ricordato da vicino quanto accaduto nel 2014 sempre sullo stesso tratto di autostrada. Anche in quel caso alcuni banditi crearono due barriere di fuoco, per poi assaltare un blindato che stava trasportando 5 milioni di euro.

