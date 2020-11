Assalto ai supermercati/ Bellanova “Cibo assicurato per tutti, evitate code inutili”

La ministra per le politiche agricole, Teresa Bellanova, ha voluto rassicurare gli italiani in merito al rifornimento di genere alimentari nei supermercati: non ci saranno difficoltà nel reperire i prodotti, così come accaduto in questi ultimi mesi. La Bellanova è intervenuta attraverso la propria pagina Twitter, scrivendo: “Sto ricevendo in questi giorni e anche in queste ore notizie di code e assembramenti nei negozi di alimentari per timore di un nuovo lockdown e di problemi negli approvvigionamenti di cibo. Voglio tranquillizzare tutti – ha proseguito – la filiera agroalimentare è assolutamente in grado di garantire, come in tutti questi mesi, cibo sano e sicuro al Paese”. Quindi la Bellanova ha invitato le persone ad acquistare il necessario senza fare scorti inutili, affinché “non ci siano code e assembramenti che rappresentano un rischio per lavoratori e consumatori, e perché non si sprechi cibo”. Nei nostri ricordi sono ancora vivide le scene degli scorsi mesi di marzo e aprile, quando le persone assaltarono i supermercati per la paura di non trovare più cibo, lasciando gli scaffali vuoti.

ASSALTO AI SUPERMERCATI: ATTESO IL NUOVO DPCM

In realtà non si è mai verificata alcuna emergenza alimentare nel Belpaese, salvo, sempre che vogliamo considerarla un’emergenza, la scarsità di lievito di birra e di farina, visto che, nel periodo del lockdown duro, milioni di italiani si erano messi a cucinare per passare il tempo. La ministra Bellanova era intervenuta anche in ieri per parlare delle nuove misure che verranno presto attuate, alla luce di un Dpcm che dovrebbe essere diramato nel giro di 24/48 ore. Le Regioni chiedono misure univoche per tutti i territori, ma la Bellanova sembra pensarla diversamente: “Non possiamo mettere in discussione quel che ieri sera era un dato acquisito. A indici di rischio differenti complessivamente intesi devono corrispondere misure diverse. Perché inciderebbe in modo restrittivo anche dove non serve. Ognuno assuma le sue responsabilità”.



