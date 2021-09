ASSALTO AL PORTAVALORI SU A16/ Foggia, incendiano auto per bloccare blindato e…

Assalto ad un furgone blindato portavalori sull’A16, in Puglia. Dei banditi hanno atteso le prime luci dell’alba per entrare in azione nel tratto di strada compreso tra Candela e Cerignola Ovest, sull’A16 Napoli-Canosa. I rapinatori hanno cercato di impossessarsi del contenuto trasportato dal mezzo blindato seguendo uno scherma ormai usuale lungo le strade pugliesi: la tecnica prevede che i malviventi diano a fuoco delle auto per tagliare la strada al portavalori e coprirsi la fuga dopo il colpo. Due in questo caso le auto incendiate, ma i rapinatori non sono riusciti nell’intento di bloccare il portavalori e per questo motivo ad un certo punto hanno deciso di mollare il colpo premurandosi soltanto di non essere intercettati dalle forze dell’ordine, uscendo al casello di Cerignola Ovest e facendo perdere le proprie tracce.

Cecilia Sala, video spari hotel: paura in diretta/ "Devo andare via, i talebani..."

ASSALTO AL PORTAVALORI SULL’A16 NAPOLI-CANOSA

A dare l’allarme rispetto a quanto accaduto è stato lo stesso conducente del portavolari sfuggito al tentativo di rapina. Sul posto si sono prontamente portate diverse pattuglie della Polizia stradale e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Per un paio d’ore i pompieri sono stati impegnati a spegnere l’incendio appiccato dai malviventi e a rimuove le carcasse delle auto date alle fiamme dai banditi. Il fatto che l’agguato sia scattato poco prima delle 5 del mattino ha evitato che sul tratto autostradale interessato, riaperto al traffico poco dopo le 7:15, si verificassero particolari disagi per gli automobilisti. Autostrade per l’Italia informa che sul tratto interessato è stato registrato 1 Km di coda verso Canosa: al momento però lungo la carreggiata si transita su tutte le corsie e non si registrano ulteriori problemi.

LEGGI ANCHE:

Michael K. Williams morto a 54 anni/ Addio all'attore di The Wire e Boardwalk EmpireIncidente A4, chiuso tratto Bergamo-Capriate/ Tir si ribalta e perde carico: code

© RIPRODUZIONE RISERVATA