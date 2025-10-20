Ieri sera si è verificato un assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket dove è rimasto ucciso uno dei due autisti

La dinamica dell’assalto al pullman del Pistoia Basket

Ancora una volta il mondo dello sport italiano è protagonista con la notizia di un terribile episodio, ovvero l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto ieri sera sulla superstrada Rieti-Terni dopo la sfida di Serie A2 tra Real Sebastiani Rieti ed Estra Pistoia finita con la vittoria degli ospiti. Il mezzo con i quarantacinque supporter toscani è stato fermato vicino al bivio di Contigliano da un gruppo di persone nascoste, che si suppone essere ultras della squadra avversaria, quando è iniziato ad essere colpito da sassi e mattoni sulle fiancate e sui vetri.

Una delle pietre ha sfondato il parabrezza del pullman colpendo sul volto uno dei due autisti, il sessantacinquenne Raffaele Marianella che è morto sul colpo, rendendo così inutili i numerosi tentativi di soccorso, il Procuratore di Rieti Paolo Auriemma ha quindi immediatamente aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti mentre nel frattempo diversi membri della curva del Rieti sono già stati interrogati. Questa è solo l’ultima storia di scontri tra gruppi di tifosi organizzati e che purtroppo questa volta hanno visto l’esito peggiore che potesse verificarsi.

Assalto al pullman, le parole dei politici e della società

Dopo la notizia dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket si è espressa anche la politica con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sui suoi profili social ha definito l’accaduto come un atto di violenza inaccettabile e folle, ha poi voluto esprimere vicinanza alla famiglia della vittima e a tutti i passeggeri vittime dell’attacco e infine chiudere esprimendo la speranza che i responsabili verranno individuati e assicurati alla giustizia. Anche il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi si è espresso sui canali social definendo la notizia come sconvolgente.

Ha proseguito poi con una riflessione sullo sport che è maestro di vita e sui valori che gli autori di questi gesti vanno ad inquinare, ha chiuso infine con le sue condoglianza per la famiglia dell’autista, si è espresso poi anche il sindaco di Rieti Sinibaldi che ha definito il gesto come un atto criminale scioccante e si è detto speranzoso che verrà rapidamente accertata la dinamica dei fatti e i responsabili verranno individuati e assicurati alla giustizia. Sulla vicenda invece non ha ancora voluto esprimersi la società del Pistoia Basket che nel frattempo ha annullato per lutto tutti gli impegni.