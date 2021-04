Assalto al treno da anarchici No Tav/ Milano, macchinista “verniciato” da teppisti

Sciopero Trenord oggi, dalle 17:00 alle 18:00, dopo che alcuni giovani anarchici vicini ai No Tav hanno preso d’assalto un treno e il suo macchinista questa mattina presso la stazione ferroviaria di Porta Romana, sud est di Milano. Lo riporta La Stampa, sottolineando come l’azione dei manifestanti, che hanno spruzzato addosso al macchinista della vernice nera, imbrattandogli anche il volto, ha avuto luogo nello spazio di pochi minuti intorno alle ore 7:00 di oggi. Ad essere occupato è stato il binario 2 della stazione meneghina. I giovani, col volto coperto dalle mascherine e dalla felpa calata sulla testa, hanno esibito uno striscione riportante la scritta “Solidarietà con i resistenti No Tav“, impedendo la ripartenza di un treno diretto a Saronno. I giovani si sono poi accaniti con la vernice sul vetro della motrice. Nel tentativo di allontanare i manifestanti, il macchinista è riuscito a fermare una ragazza del gruppo. Gli altri, inizialmente datisi alla fuga, sono così tornati indietro e per liberare la compagna hanno spruzzato la vernice sul volto del macchinista.

Milano, 15enne precipita da secondo piano scuola/ "Si è lanciato da 9 metri": è grave

MILANO, ASSALTO AL TRENO DA ANARCHICI VICINI A NO-TAV

Dopo l’accaduto, alcune sigle sindacali, in solidarietà con il macchinista, hanno dato notizia di aver indetto un’ora di sciopero del trasporto ferroviario per oggi, dalle 17:00 alle 18:00. Sull’assalto al treno odierno, e sullo sciopero che ne è derivato, si è espressa anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: “Quanto accaduto oggi sulla direttrice S9 – ha dichiarato – è un vergognoso atto di violenza, che lascia senza parole. Una violenza inaccettabile e inconcepibile. Massima solidarietà al macchinista aggredito e ai cittadini che hanno dovuto subire gravi disagi per colpa di un gruppo di imbecilli. Mi auguro che gli autori di questo scempio possano essere identificati e pagare. Il trasporto ferroviario deve essere sicuro sia per i nostri utenti, e cioè i cittadini, e sia per il personale viaggiante“.

LEGGI ANCHE:

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 aprile/ Calano i casi e giù anche i mortiLista Sala: “voto a immigrati da 3 anni a Milano”/ Lega “ha paura di perdere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA