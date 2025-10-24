Assassin Club è un action thriller con un cast cosmopolita e girato in parte anche in Italia. Protagonista è la star anglo-malese Henry Golding

Assassin Club, film su Italia 1 diretto da Camille Delamarre

Oggi, venerdì 24 ottobre, in prima serata, su Italia 1, alle 21.25, verrà trasmesso Assassin Club, film giallo e d’azione realizzato nel 2023 e diretto da Camille Delamarre; la colonna sonora originale è di Alexandre Azaria. Il protagonista del film è Henry Ewan Golding, già ammirato in The Gentlemen, Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini e Persuasione. L’attore ha inoltre partecipato a trasmissioni televisive come Benvenuti alla ferrovia del Giappone, The Travel Show e Sopravvissuto al Borneo.

Accanto a lui, Daniela Melchior, giovane attrice portoghese resa nota da The Suicide Squad – Missione suicida, Guardiani della Galassia Vol. 3, Fast X, A tutto gas e dalla serie televisiva Road House. Non meno rilevante è la presenza nel cast di Sam Neill, interprete, tra gli altri, di film quali Possession, Enigma – Il codice dell’assassino, Caccia a Ottobre Rosso e figura di spicco della saga di Jurassic Park.

Il film Assassin Club – una missione che diventa trappola mortale

Protagonista di Assassin Club è Morgan Gaines (Henry Golding), ex militare dei Royal Marines e da tempo assoldato come sicario. L’incarico di eliminare il trafficante europeo Luka Lesek (Bruno Bilotta) gli viene affidato dal direttore Caldwell (Sam Neill). Tuttavia, un altro cecchino lo precede e uccide il bersaglio; Morgan reagisce ed elimina l’aggressore. Dopo l’accaduto, il protagonista è stanco di quella vita e desidera sposare la fidanzata Sophie (Daniela Melchior).

Caldwell gli propone un ultimo incarico: uccidere sei persone in cambio di una somma ingente di denaro. In un primo momento Morgan rifiuta, ma è costretto a difendersi dall’agguato di un sicario che, a sua volta, vuole ucciderlo. In seguito scopre che i sei bersagli non sono sconosciuti, bensì i suoi stessi concorrenti. Morgan, deciso a chiudere per sempre con il mestiere, non ha altra scelta che accettare l’incarico.

