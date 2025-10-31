Assassinio a Venezia chiude la trilogia su Hercule Poirot ed è ancora una volta diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Nel cast anche Riccardo Scamarcio

Assassinio a Venezia, film su Rai 2 diretto da Kenneth Branagh

Assassinio a Venezia, film in programmazione sugli schermi di Rai 2 alle 21.20 di venerdì 31 ottobre 2025, è una pellicola del 2023 diretta da Kenneth Branagh, che ne è anche l’interprete principale nei panni dell’investigatore Hercule Poirot e tratto dal romanzo scritto nel 1969 dalla famosissima Agatha Christie intitolato Poirot e la strage degli innocenti. Il film è del genere poliziesco thriller e la sua sceneggiatura è stata curata da Michael Green, la fotografia da Haris Zambarloukos, la scenografia da John Paul Kelly, il montaggio da Lucy Donaldson, i costumi da Sammy Sheldon e le musiche da Hildur Guðnadóttir.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

Oltre a Kenneth Branagh altri personaggi della pellicola Assassinio a Venezia sono Olga Seminoff che interpreta Camille Cottin, Jamie Dornan nei panni del dottor Leslie Ferrier, Ariadne Oliver e Leopold Ferrier, interpreti rispettivamente di Tina Fey e Jude Hill, Maxime Gerard, interpretata da Kyle Allen, e Nicholas Holland a cui dà il volto Ali Khan. Kelly Reilly è Rowena Drake ed Emma Laird interpreta Desdemona Holland. Del cast fa parte anche un attore italiano, Riccardo Scamarcio, che interpreta il personaggio di Vitale Portfoglio.

Pierina Paganelli: il caso a Quarto Grado/ Cos'è successo e ultime novità: Dassilva verso la scarcerazione?

La trama del film Assassinio a Venezia: una ragazza morta, una medium e omicidi misteriosi

Assassinio a Venezia è ambientato nella Serenissima del 1947, con il personaggio principale, Hercule Poirot, che vi si è ritirato dopo la fine della guerra mondiale, avendo perso la fede sia nell’umanità sia in Dio. Il detective belga rifiuta quindi molti casi che gli vengono sottoposti, e Vitale Portfoglio, la sua guardia del corpo italiana, tiene a distanza chi si presenta alla sua porta.

Un giorno una vecchia amica, Ariadne Oliver, scrittrice di romanzi gialli, lo invita ad accompagnarla ad una festa che si tiene durante i festeggiamenti per Halloween, presso il palazzo di Rowena Drake, una ex cantante lirica. Dopo la festa, una nota medium, Joyce Reynolds, tiene una seduta spiritica, e Rowena spera di poter parlare con lo spirito di Alicia, la figlia uccisasi dopo la fine del fidanzamento con Maxime Gerard, noto chef, a seguito del quale si era gravemente ammalata.

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

Ariadne che vuole smascherare Joyce Reynolds come truffatrice, fa in modo di avere l’aiuto di Poirot e lui ne smaschera diversi trucchi, ma poi alcuni eventi che in apparenza non hanno spiegazione accadono e la medium sembra dialogare con l’anima di Alicia, che dice di essere stata assassinata. Poirot ne contesta la malafede, ma mentre sta provando il gioco delle mele galleggianti rischia di essere affogato da qualcuno che si trova alle sue spalle e solo un prezioso intervento della guardia del corpo lo salva.

Successivamente la Reynolds cade da un parapetto del palazzo e muore rimanendo impalata nel cortile su una statua. Dato che la polizia italiana non può intervenire, Poirot inizia ad indagare interrogando tutte le persone presenti e alla fine dopo varie avventure, tra le quali la morte del dottor Ferrier, in una stanza chiusa a chiave, rivela a tutti, gli ospiti, che sono stati radunati nel cortile, che l’assassina è Rowena che aveva manipolato gli ospiti per crearsi degli alibi e che scoperta fugge sul palazzo per poi precipitare nelle acque del canale trascinata dallo spirito di Alicia. Dopo la risoluzione di questo caso, Hercule Poirot torna ad accettare altre indagini.