Assassinio allo specchio/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury (oggi, 29 maggio)

Oggi, sabato 29 maggio, alle 16.40 su Rete 4 va in onda il film “Assassinio allo specchio” è un film del 1980 diretto da Guy Hamilton, basato sull’omonimo romanzo di Miss Marple, scritto da Agatha Christie nel 1962. Nel cast spiccano grandi nomi del cinema: Angela Lansbury, Kim Novak, Elizabeth Taylor, Geraldine Chaplin, Tony Curtis, Edward Fox, Rock Hudson. Nel film appare anche un giovanissimo e sconosciuto Pierce Brosnan. Le scene sono state girate ai Twickenham Film Studios di Londra e le scene in esterni nel Kent.

Secondo i critici, Agatha Christie si è ispirata a una vicenda della vita reale dell’attrice Gene Tierney come base della trama del suo romanzo “Assassinio allo specchio”. Nel giugno del 1943, mentre era incinta della sua prima figlia, Tierney contrasse la rosolia da una fan che aveva infranto la quarantena per incontrarla. La figlia dell’attrice nacque sorda e con un ritardo mentale.

Assassinio allo specchio, la trama del film

Il regista americano Jason Rudd (Rock Hudson) ha affittato un castello nella campagna inglese per realizzare un film in costume su Maria Stuarda. La protagonista del film sarà la famosa attrice Marina Gregg (Elizabeth Taylor), moglie del regista, tornata a recitare dopo anni di assenza dallo schermo. Nel cast anche Lola Brewster (Kim Novak), ex compagna di Rudd e acerrima rivale di Marina. Durante il ricevimento Marina incontra la sua fan Heather Babcock, che le racconta del loro primo incontro. Poco dopo la donna muore improvvisamente, avvelenata da un cocktail.

Del caso, mentre iniziano le riprese del film, viene incaricato l’ispettore di Scotland Yard Dermot Craddock, nipote dell’anziana Miss Marple (Angela Lansbury), che coinvolge subito la zia nelle indagini. Sul set del film perderà la vita anche Ella (Geraldine Chaplin), segretaria del regista…



