La Russia consegna agli Stati Uniti dopo 60 anni il rapporto sull'assassinio Kennedy del Kgb, le informazioni raccolte su Oswald e la reazione del Cremlino

La Russia ha consegnato agli Stati Uniti dopo 60 anni il dossier del Kgb sull’assassinio Kennedy, un documento di 365 pagine che è stato recapitato alla deputata repubblicana Anna Paulina Luna dall’ambasciatore Darchiev, che contiene alcune curiosità sul caso, specialmente in merito alle reazioni del Cremlino di fronte alla vicenda, oltre che chiarire alcuni punti rimasti ancora oscuri sull’ex marine Lee Harvey Oswald, ritenuto responsabile dell’omicidio, che aveva richiesto la cittadinanza sovietica.

Secondo quanto riportato nell’archivio, intitolato “L’assassinio del Presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy e le relazioni Sovietico-Americane“, i russi si affrettarono, su richiesta di Washington, a fornire la documentazione richiesta proprio sull’ex militare, inviando le copie di una corrispondenza tra il consolato, Oswald e la moglie russa Marina, nel periodo in cui era tornato a vivere negli Usa, per dimostrare che i contatti erano stati esclusivamente formali e burocratici e che quindi non ci fosse alcuna prova sull’ipotesi che l’attentatore fosse in realtà una spia del Kgb.

Dossier Kgb sull’assassinio Kennedy, la Russia fornì prove sull’assenza di rapporti diretti con Oswald

Il rapporto russo sull’assassinio Kennedy, contiene alcuni documenti che precedentemente non erano mai stati svelati, riguardanti principalmente il metodo con il quale il Cremlino aveva raccolto le informazioni e poi elaborate per indagare parallelamente sul caso. Lo scambio di dati, come richiesto da Washington avvenne soprattutto nell’ambito della richiesta di chiarimenti sui rapporti tra Lee Harvey Oswald e l’Unione Sovietica, tra questi, compaiono anche alcune cartelle cliniche dell’ospedale psichiatrico di Mosca, per provare l’assenza di problemi mentali dell’attentatore.

Il non aver rilevato disturbi psichici, supportò di fatto la tesi delle inchieste dell’Fbi e della Commissione Warren sul fatto che il terrorista non aveva alle spalle una storia di manipolazione o sfruttamento da parte dei servizi segreti, quindi neanche in quest’ultimo documento, a differenza di quanto molti si aspettavano di trovare, non emergerebbero prove della teoria del complotto che più volte è stata alimentata proprio dalla relazione tra Oswald e la Russia.