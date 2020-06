Assassinio sul Nilo/ Su Rete 4 il film con Mia Farrow (oggi, 19 giugno 2020)

Assassinio sul Nilo va in onda su Rete 4 per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 15:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1978 in Gran Bretagna con soggetto tratto dal celebre romanzo Poirot sul Nilo di Agatha Christie mentre la sceneggiatura è stata rivista da Anthony Shaffer. La regia di questo film è stata curata da John Guillermin, il montaggio è stato realizzato da Malcom Cooke, la fotografia è stata affidata a Jack Cardiff mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Nino Rota e Jacob Gade. Nel cast di questo film figurano Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Simon MacCorkindale, Lois Chiles e Bette Davis.

Assassinio sul Nilo, la trama del film

Ecco la trama di Assassinio sul Nilo. La storia d’amore tra una bella e giovane ereditiera Linnet e un altrettanto giovane bello uomo di nome Simon è stata caratterizzata da tempistiche quanto mai celeri. I due infatti si sono conosciuti da pochissimo tempo e dopo poche settimane hanno deciso di consacrare il loro amore con un matrimonio per nulla preso bene soprattutto dalla famiglia di lei preoccupata dalla possibilità che il giovane marito potesse essere stato attratto maggiormente dai suoi soldi. Inoltre la vicenda è caratterizzata anche da un incredibile tradimento che l’uomo ha voluto mettere in essere nei confronti di Jacqueline ossia quella che un tempo era la migliore amica di Linnet. Alla fine della cerimonia nuziale i due sposini possono così partire per il loro viaggio di nozze che a quale meta le terre dell’Antico Egitto dove c’è tantissimo da vedere partendo dalle Piramidi fino al fascino di una traversata sul fiume Nilo.

Tuttavia Jaqueline non ha per nulla ha gestito grande dolore soprattutto l’enorme rabbia accumulata in questa vicenda per cui praticamente in preda alla pazzia, decide di seguire i due sposini per rendere loro la vita tutt’altro che felice. La donna mette in atto ogni genere di azioni di disturbo in maniera tale che i due non possano mai essere tranquilli e soprattutto non possano vivere il loro amore. Infatti sulla piccola imbarcazione che vede i due sposini partire per risalire il Nilo per una meravigliosa crociera c’è la stessa Jacqueline e diversi personaggi piuttosto importanti tra cui il famoso detective belga Hercule Poirot. Durante la crociera in una fredda serata Jaqueline si lascia andare ad un episodio di furiosa gelosia nel quale estrae la propria borsa una pistola e spara al proprio ex fidanzato colpendolo alla gamba. La donna viene quindi portata in cabina per essere sedata mentre l’uomo si sottopone a delle cure che se pure non permettano di estrarre il proiettile comunque consentono di affermare una possibile infezione. Tuttavia durante questi concitati momenti di pazzia la pistola usata dalla donna misteriosamente scompare nel nulla. Il mistero si infittisce quando il mattino seguente viene trovata morta nella propria cabina La giovane sposina Linnet. Spetterà quindi al famoso detective cercare di capire chi abbia sparato e ucciso la giovane ereditiera.



