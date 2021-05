Assassinio sul Nilo/ Su Rete 4 il film con Mia Farrow (oggi, 30 maggio 2021)

Assassinio sul Nilo vain onda oggi, domenica 30 maggio, alle ore 14.10 su Rete 4. Si tratta di una delle trasposizioni cinematografiche di maggior successo di uno dei più famosi romanzi della scrittrice Agatha Christie, Poirot sul Nilo. Il protagonista è infatti l’investigatore belga Hercule Poirot, in questa versione interpretato da Peter Ustinov. Assassinio sul Nilo è stato girato nel 1978 da John Guillermin e ha le musiche composte da Nino Rota. Nel cast all star, oltre ad Ustinov, figurano anche David Niven (che interpreta il colonnello Johnny Race), Mia Farrow (Jacqueline De Bellefort), Angela Lansbury (Salomè Otterbourne) e Bette Davis (Marie Van Schuyler).

Il film ha vinto alcuni importanti riconoscimenti cinematografici, tra i quali un premio Oscar per i costumi. Questa è solo una delle molteplici versioni televisive e cinematografiche del libro della Christie. Per il 2022 è attesa una nuova trasposizione diretta e curata da Kenneth Branagh.

Assassinio sul Nilo, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Assassinio sul Nilo. L’azione si svolge su un battello che sta svolgendo una crociera sul fiume Nilo. A bordo ci sono diverse persone, tra le quali l’investigatore Hercule Poirot. Il viaggio viene movimentato dalla presenza di un triangolo amoroso. Da una parte c’è una giovane coppia di novelli sposi, formata da Simon e Linnet, dall’altra c’è Jacqueline, ex fidanzata di Simon che non sembra aver preso molto bene l’abbandono. Un giorno infatti cerca di sparare a Simon, ferendolo però soltanto in modo lieve.

Il giorno seguente a bordo viene fatta una scoperta ben più inquietante: Linnet viene trovata cadavere. Jacqueline sembrerebbe essere la sospettata numero uno ma in realtà ha un alibi di ferro poiché aveva trascorso la notte sotto sedativi. Ad Hercule Poirot non resta altro che prendere in mano le indagini e cercare di scoprire il colpevole del delitto della ricca ereditiera.

