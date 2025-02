Assassinio sull’Eiger, film su Rete 4 di e con Clint Eastwood

Domenica 2 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:15, l’action thriller intitolato Assassinio sull’Eiger. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 1975 e vede, nel doppio ruolo di regista e attore, il pluripremiato Clint Eastwood, volto di numerose pellicole di genere spaghetti western e vincitore nel corso della sua carriera di ben 5 Premi Oscar e 6 Golden Globe.

Elettra Lamborghini 'smaschera' Milly Carlucci: "Cosa fa a Ballando con le stelle"/ "Io nel cast? La verità"

La colonna sonora del film Assassinio sull’Eiger, invece, è stata curata dal celebre John Williams, candidato per ben 54 volte ai Premi Oscar e autore delle musiche di alcuni film campioni d’incasso, come E.T. l’extraterrestre, Harry Potter e Schindler’s List – La lista di Schindler.

Al fianco del protagonista, l’attore George Kennedy, conosciuto in particolare per il personaggio di Ed nella trilogia di Una pallottola spuntata. Nel cast del film Assassinio sull’Eiger anche: Vonetta McGee, Jack Cassidy, Heidi Brühl, Thayer David e Reiner Schöne.

Speed Racer, Italia 1/ Trama e cast del film anime delle sorelle Wachowsky, oggi 2 febbraio 2025

La trama del film Assassinio sull’Eiger: un alpinista si vendica della morte di due ex colleghi

Assassinio sull’Eiger racconta la storia di Jonathan Hemlock (Clint Eastwood), un uomo che dopo avere lavorato come agente segreto per gli Stati Uniti, ha deciso di lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle dedicandosi all’alpinismo e lavorando come professore di storia dell’arte in una scuola superiore in Svizzera.

Un giorno, però, si vede costretto a riprendere in mano le armi per vendicare l’assassinio di uno dei suoi più cari amici, Harry Black, ucciso mentre era in missione da una squadra di spie nemiche.

Riuscire in questa impresa, però, sarà tutt’altro che facile, poiché dovrà individuare e uccidere non solo colui che materialmente si è macchiato di questo crimine, ma anche i due complici che hanno tradito la fiducia di Black facendolo finire in una trappola.

Javier Martinez ed Helena Prestes nuova coppia al Grande Fratello?/ "Non è solo amicizia, sei bellissima"

Il protagonista riesce ad uccidere il primo traditore e scende in campo per individuare il secondo durante un’arrampicata sulla temibile parete dell’Eiger.

Insieme a lui ci sono tre uomini di nazionalità diverse, ma nessuno di loro si rivela essere il secondo complice.

Dopo attente ricerche, Hemlock si renderà conto che la persona che si nasconde dietro questo tradimento è il suo fidato aiutante Ben Bowman (George Kennedy) e sarà costretto a prendere una decisione che non avrebbe mai immaginato. Cosa deciderà di fare il protagonista? Ucciderà il traditore o sceglierà di lasciarlo in vita?