Assassinio sull’Orient Express differenze libro e film remake del 2017/ Stravolto il senso del romanzo

Assassinio sull’Orient Express, quali sono le differenze tra il libro best seller di Agatha Christie e il film del 2017 diretto da Kenneth Branagh?

Il libroAssassinio sull’Orient Expres di Christie scritto nel 1934 racconta l’incontro sull’Oriente Express di persone apparentemente estranee tra di loro. Un racconto semplice, ma che nasconde tante insidie visto che i “viaggiatori” si ritrovano a dover indagare su un caso di omicidio. Uno dei viaggiatori muore e spetta ad Hercule Poirot indagare e scoprire chi è stato l’assassino. Un romanzo best-seller che ha stregato il mondo e che è stato riproposto per ben due volte sul grande schermo al cinema: la prima volta nel 1974 e successivamente nel 2017. Cosa cambia dal romanzo giallo di Agatha Christie con il film del 2017 omonimo diretto da Kenneth Branagh?

Kenneth Branagh non solo ha diretto la pellicola, ma ha prestato il volto anche a Hercule Poirot. Il film, a differenza del libro, sembra orientato a soffermarsi sulla moralità dell’essere umano in un crescendo di contrasti tra il sentimento di vendetta e quello di ricerca della pace interiore. Una cosa è certa: se guardate il film dimenticatevi del libro visto che la pellicola del 2017 è una liberissima interpretazione del romanzo.

Il film Assassinio sull’Orient Express è una libera interpretazione del libro

Il film “Assassinio sull’Orient Express” del 2017 diretto da Kenneth Branagh è solo una trasposizione cinematografica del romanzo best-seller di Agatha Christie. Tante troppe le differenze: a cominciare anche dai personaggi. Ohlsson che nel libro è svedese diventa spagnola e si chiama Estravados e ha il volto di Penelope Cruz. Assente il personaggio del medico greco che nel libro di Agatha Christie aiuta Poirot nelle indagini, nel film ritroviamo Sig. Bouc come aiutante. Non solo, il colonnello Arbuthnot è un medico di colore, mentre la Principessa Dragomiroff passa da essere descritta nel libro come una debole nobildonna ad essere nel film una signora presuntuosa e cinica.

La narrazione poi prende una piega davvero inedita visto che Poirot sembra spinto a risolvere il caso per un motivo personale, quando nel libro non è affatto così. Due i momenti del film di totale fantasia: l’accoltellamento della Sig.ra Hubbard e l’aggressione di Arbuthnot a Poirot. Il film altro non è che una trasposizione artistica del romanzo.











