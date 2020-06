Assassinio sull’Orient Express, Rete 4/ Il film tratto dal romanzo di Agatha Christie

Pubblicità

Assassinio sull’Orient Express va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1974 in Gran Bretagna con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Agatha Christie mentre la regia è stata affidata a Sidney Lumet con sceneggiatura di vista per la versione cinematografica da Paul Dehn. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard Rodney Bennett, la scenografia e costumi di scena sono frutto del lavoro di Tony Walton e il montaggio è stato eseguito da Anne V. Coates. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Michael York e Jean Pierre Cassell.

Pubblicità

Assassinio sull’Orient Express, la trama del film

Ecco la trama di Assassinio sull’Orient Express. Ci troviamo nell’anno 1935 nella città di Istanbul con un quotato ed apprezzato e detective di polizia di nome Hercules Poirot che sta per fare il ritorno a Londra dopo aver trascorso qualche giorno nella città turca insieme a quello che era un suo vecchio amico. Durante questo periodo ha potuto conoscere tanti segreti legati alla compagnia internationale Des Wagons-Litz di cui l’amico è un importante dirigente. Grazie a questa amicizia non solo trova posto sull’Orient Express per tornare nella parte occidentale d’Europa ma anche e soprattutto una comoda sistemazione all’interno di quello che è uno dei treni più ammirati del mondo. Tuttavia questo viaggio di ritorno non si dimostrerà esattamente rilassante come lui avrebbe sperato ed immaginato.

Pubblicità

Nello specifico durante la seconda notte di viaggio e do sia il momento in cui il vagone attraversa la regione dei Balcani sotto un’abbondante nevicata un ricco uomo d’affari americano che si trovava sul treno per questioni legate ai propri interessi economici viene trovato morto nel suo scompartimento. L’uomo è stato ucciso con ben 12 pugnalate per cui non resterà al detective Poirot che occuparsi della vicenda e quindi scovare chi sia stato l’assassino che evidentemente si trova ancora sul treno. Indagini saranno piuttosto complicate anche perché il treno ad un certo punto è costretto a fermarsi in ragione della eccessiva violenza della nevicata. Per riuscire ad arrivare alla verità dei fatti Poirot potrà contare sull’apporto di un medico che si trova a bordo di un’altra carrozza del treno il quale gli fornirà degli elementi importanti per scoprire la tipologia di arma utilizzata per l’assassinio. Come sua tradizione il famoso investigatore sfiderà una lista di possibili responsabili dell’omicidio per cercare di capire chi avesse avuto un movente e soprattutto i sia stato ad uccidere l’importante uomo d’affari di origini americane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA