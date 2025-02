Assassinio sull’Orient Express, film su Rete 4 di Sidney Lumet

Sabato 1 febbraio 2025, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:10, verrà trasmesso il giallo poliziesco inglese del 1974, tratto dal celeberrimo romanzo di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient Express), distribuito da Gold – General Video – e disponibile in DVD grazie a Universal Pictures International.

Il film Assassinio sull’Orient Express è stato prodotto da John Brabourne e Richard Goodwin per la Emi Films e GW Films, e la regia porta la firma del talentuoso Sidney Lumet. Nel corso della sua carriera, Lumet ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, ma solo nel 2005 gli è stato conferito l’Oscar alla carriera. Il suo debutto cinematografico risale al 1969 con il film Quartiere maledetto, per poi proseguire con film diventati pietre miliari, come La parola ai giurati, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Quinto potere, Il verdetto e molti altri, lavorando con le più importanti star del cinema come Al Pacino e Paul Newman, tra gli altri.

Il cast del film Assassinio sull’Orient Express è composto da stelle di prima grandezza, come Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Lauren Bacall. Il protagonista, nei panni del detective Hercule Poirot, è interpretato da Albert Finney, molto conosciuto per le sue interpretazioni nella saga di Bourne e il cui ultimo film è stato Skyfall, della serie di James Bond.

La trama del film Assassinio sull’Orient Express: un gangster sotto falsa identità viene ucciso. Chi è il colpevole?

Assassinio sull’Orient Express si apre con una vicenda tragica ambientata negli anni ’30 a Long Island. La comunità è sconvolta dal rapimento della piccola Daisy. Nonostante il riscatto venga pagato, il corpo della bambina viene ritrovato senza vita. La madre, devastata dal dolore, muore portando con sé anche il bambino che sta aspettando. Il padre, incapace di sopportare la tragedia, si toglie la vita. Lo stesso destino colpisce la giovane governante della famiglia, accusata ingiustamente di aver ucciso Daisy. Schiacciata dalla disperazione e dall’impossibilità di provare la propria innocenza, anche lei si suicida.

Successivamente, l’autore del delitto viene scoperto: si tratta di un sicario, non del mandante del rapimento. Condannato a morte, il sicario paga per il crimine, mentre il vero responsabile fugge con il denaro del riscatto. Con una nuova identità e una vita ricostruita sotto mentite spoglie, il mandante si chiama Cassetti. Cinque anni dopo, Cassetti è ormai un uomo ricco e potente che, per proteggere la propria copertura, adotta il nome fittizio di Ratchett.

Decide quindi di prenotare un viaggio sull’Orient Express diretto a Calais. A bordo del treno viaggiano diversi passeggeri, tra cui il signor Bianchi, direttore della Compagnia “Vagoni Letto”, e il celebre investigatore belga Hercule Poirot. Una mattina, Ratchett viene trovato morto nella sua cabina. Bianchi affida a Poirot l’incarico di scoprire l’assassino, ritenendo che si nasconda tra i passeggeri. L’investigatore inizia così a interrogare tutti gli ospiti del vagone e scopre uno scenario complesso: ciascuno di loro avrebbe avuto un valido motivo per voler eliminare Cassetti.