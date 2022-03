Assassinio sull’Orient Express/ Su Rai 1 Kenneth Branagh rilegge Agatha Christie

Assassinio sull’Orient Express, su Rai 1 il celebre film con l’ispettore Poirot

Assassinio sull’Orient Express va in onda su Rai 1 oggi, 23 marzo 2022. Con inizio alle ore 21,20, la signora, anzi, la Regina universale del giallo torna in scena attraverso la produzione 2017 voluta dalle case Kinberg Genre Films, The Mark Gordon Company e Scott Free Productions, di uno dei grandi classici letterari del mistero e del delitto.

Il vizietto/ Su Rete 4 il film cult con Ugo Tognazzi

Il libro originale di Assassinio sull’Orient Express uscì nel 1934, uno dei grandi successi mondiali di Agatha Christie, in questa trama ancora più geniale del solito nel lasciare credere e non capire, seguire tracce per poi perdersi nei meandri delle indagini del suo alter ego maschile, Hercule Poirot, il piccolo investigatore belga (non francese s’il-vous-plait) che si trova invischiato in un viaggio a bordo del celebre treno Orient Express condito dal delitto di uno dei suoi viaggiatori.

Quasi Amici, Canale 5/ Trama e cast del film con Omar Sy e Francois Cluzet

Protagonista del film è lo stesso Kenneth Branagh, anche regista, che ama stare davanti e dietro le cineprese e lo ha dimostrato in tanti anni di gloriosa carriera artistica. Ricordiamo alcuni film memorabili dell’attore, come ‘Frankenstein di Mary Shelley’, al fianco di uno strepitoso Robert De Niro, ‘As You Like It – Come vi piace’, ‘Jack Ryan – L’iniziazione’, ‘Nel bel mezzo di un gelido inverno’, un regista che come nessun altro ha saputo onorare il grande commediografo inglese William Shakespeare. Come attore è indimenticabile la sua parte nei panni dell’affascinante e vanaglorioso, per quanto vigliacco, ma simpaticamente codardo, professor Gilderoy Allock nel secondo capitolo della saga del maghetto più amato di tutti i tempi, ovvero, ‘Harry Potter e la camera dei segreti’.

Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford

Assassinio sull’Orient Express, la trama del film: Poirot guardia del corpo e…

Leggiamo la trama di Assassinio sull’Orient Express. Samuel Ratchett è un ricco uomo d’affari che teme per la sua vita e approfitta del viaggio congiunto sull’Orient Express con il celebre investigatore Hercule Poirot, per chiedere al piccolo e baffuto belga di stargli accanto come guardia del corpo.

Poirot sta tornando a casa dopo avere risolto un caso in Gerusalemme, vuole solo riposarsi e godersi il lungo viaggio su rotaie attraverso l’ex impero Bizantino, la tratta classica dell’Orient Express, ma capisce che Ratchett non scherza quando dice di temere per la sua vita. Intuito e premonizione non sbagliano: Samuel Ratchett viene trovato morto il mattino successivo. Dodici pugnalate l’hanno definitivamente tolto di torno, anche perché non era esattamente uno stinco di santo, ma la giustizia ha un solo nome ed è quello di un piccolo e baffuto detective tanto arguto quanto geniale.

Il video del trailer “Assassinio sull’Orient Express”













© RIPRODUZIONE RISERVATA