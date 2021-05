Assassinio sull’Orient Express/ Su Rete 4 il film con Lauren Bacall (oggi, 16 maggio)

Assassinio sull’Orient Express va in onda oggi, 16 maggio, sul canale Mediaset Rete 4 a partiredalle ore 14:15. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema nell’anno 1974 e che appartiene al genere cinematografico giallo e thriller. Il regista di questo film è Sidney Lumet mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul Dehn.

IO NON MI ARRENDO, MARCO GIORDANO E LA TERRA DEI FUOCHI/ La morte del poliziotto

All’interno del cast del film ci sono svariati attori famosi come Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave e Michael York. Le musiche di tale produzione sono state composte da Richard Rodney Bennet mentre la fotografia è stata curata da Geoffrey Unsworth.

Madagascar 3 Ricercati in Europa/ Video, su Italia 1 il film con le voci di Ale&Franz

Assassinio sull’Orient Express, la trama del film

Ecco la trama di Assassinio sull’Orient Express. Istanbul, anno 1935. Il detective Hercule Poirot si trova in città per risolvere alcuni casi. Difatti, è stata richiesta la sua presenza in Turchia per smascherare alcuni strani avvenimenti che accadevano in città. Dopo aver facilmente risolto gli enigmi, Poirot deve ritornare a Londra, in Inghilterra. Per questa ragione, sceglie di ritornare utilizzando un mezzo all’avanguardia e comodo: l’Orient Express.

Si tratta di un treno innovativo e famoso che possiede tutti i comfort di ultima generazione. Poirot è felice di prendere questo mezzo, perché finalmente potrà rilassarsi e non pensare al lavoro. Inoltre, a bordo del treno sono presenti svariati personaggi come Hector Mcqueen, un giovane e il suo maggiordomo, il conte Rudolf Andreniy e il Colonello Arbuthnot.

Una pazza giornata a New York/ Su Italia 1 il film con le gemelle Olsen

La pace del viaggio si rompe quando improvvisamente, a bordo del treno, viene trovata una vittima. Poirot scopre che quest’ultima è Cassetti, un gangster italo-americano coinvolto in un violento fatto di cronaca accaduto anni prima. Toccherà quindi al detective francese svelare l’arcano.

L’astuto uomo dovrà fare a meno del suo riposo, interrogare i presenti a bordo e cercare di risolvere il mistero prima che sia troppo tardi e vengano compiuti altri omicidi!



© RIPRODUZIONE RISERVATA