Assassinio sull’Orient Express/ Video, su Rai 1 il film con Johnny Depp

Assassinio sull’Orient Express va in onda oggi, 18 marzo, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Si tratta dell’ultima versione cinematografica tratta dal famoso libro giallo di Agatha Christie, versione uscita nelle sale cinematografiche durante l’anno 2017. La pellicola appartiene al genere giallo/thriller. Il regista è Kenneth Branagh che veste anche i panni del protagonista principale della pellicola. Il cast del film risulta essere ricco di stelle di Hollywood e comprende al suo interno attori come Johnny Depp, Willem Defoe, Penelope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley, Tom Bateman, Michelle Pfeiffer, Olivia Colman e Derek Jacobi. La sceneggiatura è stata curata da Michael Green mentre la fotografia da Haris Zambarloukos. Musiche realizzate da Patrick Doyle.

Assassinio sull’Orient Express, la trama del film

Ecco la trama di Assassinio sull’Orient Express. Quest’ultimo è un treno molto famoso che percorre quasi tutta l’Europa. Dopo aver risolto un caso molto difficile a Gerusalemme, l’investigatore Hercule Poirot vorrebbe concedersi un po’ di riposo, ma viene subito avvisato di dover andare a Londra per poter risolvere un altro enigma. Così viene contattato da Bouc, un suo amico direttore del treno citato in precedenza, che gli offre una cabina che lo trasporti fino a Parigi. Sul treno conosce Ratchett, un losco uomo di affari che teme per la sua vita e chiede a Poirot di proteggerlo per tutto il viaggio. Tuttavia, il detective dalla morale ineluttabile decide di rifiutare. Il giorno seguente, Ratchett viene trovato morto e tutti i passeggeri all’interno sembrano essere entrati nel panico. Toccherà quindi a Poirot cercare di risolvere il mistero ed affrontare l’assassino che sembra celarsi proprio sotto gli occhi di tutti. Inizierà una sfida contro il tempo ricca di risvolti inaspettati e colpi di scena da vivere dal primo all’ultimo minuto.

Video, il trailer di Assassinio sull’Orient Express





