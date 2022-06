Assassino al galoppatoio/ Su Rete 4 il film della saga di Miss Marple

Assassino al Galoppatoio, film di Rete 4 diretto da George Pollock

Assassino al galoppatoio sarà trasmesso dalle ore 17.00 di oggi, 6 giugno, su Rete 4. Il film è stato diretto da George Pollock nel 1963 nel Regno Unito. La grande protagonista dell’opera è Margareth Rutherford nei panni di Miss Marple e Stringer Davis nei panni del signor Stringer.

Questo lavoro vide la luce soprattutto grazie all’omonimo libro scritto da Agata Christie intitolato ”Dopo le esequie” del 1953. Il genere è, come è facilmente intuibile, un grande classico del giallo che può piacere soprattutto a un pubblico femminile sopra i cinquant’anni.

Assassino al Galoppatoio, la trama del film: vicende sospettose

Il film Assassino al galoppatoio ruota attorno alle vicende della sempre sospettosa Miss Marple, la quale si ritrova a frequentare un maneggio dove gli uomini della borghesia sfilano quotidianamente.

Tuttavia, un luogo dove la tranquillità sembra regnare sovrana, diventa scenario di una serie di fatti inqueitanti che porteranno Miss Marple ad indagare per fare luce sugli strani delitti che non fanno altro che susseguirsi. Miss Marple, come si è avuto modo di constatare durante il tempo, sa sempre tutto quello che succede a Milchester, motivo per il quale si insospettisce quando vede che gli omicidi sembrano essere tutti quanti collegati tra loro.

Tuttavia, ad accendere la curiosità e la voglia di indagare di Miss Marple, è la strana morte del Signor Enderby, il quale improvvisamente e senza che questi abbia mai dato nessun segno di malattia, viene improvvisamente a mancare.

A Miss Marple basta poco, quindi, per cominciare a fare luce.

