Assassin’s Creed Mirage annunciato ufficialmente/ Data uscita e opinioni pre lancio

Molto presto sarà svelata la nuova edizione di Assassin’s Creed Mirage. Un nuovo ed emozionante capitolo della serie, sarà svelato il 10 settembre alla Ubisoft Forward alle ore 21:00.

La casa francese, pur non avendo comunicato alcun dettaglio, ha pubblicato un’opera d’arte che rappresenta il Medio oriente, un dettaglio che conferma l’ambientazione.

A quanto abbiamo potuto capire il gioco sarà ambientato a Baghdad, che riporta un po ‘ l’atmosfera dell’originale AC. Secondo quanto riportano alcune voci, il nuovo gameplay, sarà molto più simile al primo Assassin’s Creed.

Come personaggio protagonista ritroviamo Basin, anche se il suo debutto è previsto per il 2023.

Una cosa importantissima da non dimenticare è che Ubisoft sta già lavorando ad Assassin’s Creed Infinity. Su questo nuovo sistema si hanno pochissimi dettagli che riguardano questo sistema, ma sicuramente la versione infinity non sarà più free to play, quindi non avrà più contenuti gratuiti ma saranno per la maggiore a pagamento.

Questo progetto è stato affidato al leader del settore Ubisoft Montreal, ma sul debutto ancora nessuna informazione.

Assassin’s Creed Mirage: cosa ne pensano gli utenti al pre lancio

Prima del lancio, su Twitter è stato pubblicato il post che ritrae il nuovo Assassin’s Creed Mirage. Possiamo appurare il dissenso generale, ma anche la soddisfazione di molti giocatori, riguardo il motore grafico.

Di seguito, il posto di cui parlavamo con tutti i commenti inerenti all’uscita del titolo.

Assassin’s Creed Mirage is the next Assassin’s Creed game. We can’t wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 1, 2022













