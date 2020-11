Assassin’s Creed/ Video, su Rai 2 il film tratto dal videogame della Ubisoft

Assassin’s Creed va in onda oggi, lunedì 23 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Il film è diretto da Justin Kurzel del 2016 e basato sull’omonimo videogioco. Il regista, dopo aver diretto diversi spot pubblicitari, gira nel 2005 il primo cortometraggio, Blue Tongue, presentato al Festival di Cannes. Solo sei anni dopo si cimenta con un lungometraggio, Snowtown, grazie al quale Kurzel ottiene un AACTA Award come miglior regista. I due personaggi principali di Assassin’s Creed sono Callum Lynch e Aguilar de Nerha, interpretati da Michael Fassbender, produttore del film, e Sophia Rikkin, ossia Marion Cotillard. La fotografia è curata da Adam Arkapaw, direttore della fotografia australiano, che aveva già lavorato con Kurzel in Snowtown (2011) e in Macbeth (2015).

Assassin’s Creed, la trama del film

Assassin’s Creed è la trasposizione cinematrografica dell’omonimo videogame e racconta la storia di Callum Lynch (Michael Fassbender), un criminale che ha trascorso l’esistenza dentro e fuori dalla galera. Il fuorilegge viene condannato a morte, ma Sophia Rikkin (Marion Cotillard), una dottoressa della multinazionale Abstergo, lo salva all’ultimo secondo. La Rikkin ha compiuto questo gesto poiché ha capito che Callum è l’ultimo discendente di Aguilar de Nerha, vissuto in Spagna nel XV secolo. La dottoressa vuole costringere Callum a rivivere i suoi ricordi ancestrali, tramite Animus, uno strano macchinario, e porre i Templari sulle tracce della reliquia, la scomparsa mela dell’Eden, desiderata poiché può controllare il libero arbitrio. É grazie a Rikkin che Callum capisce di far parte dell’antica Confraternita degli Assassini, in conflitto, da millenni, con i Templari. In palio: assicurare al mondo libertà e giustizia.

Video, il trailer del film "Assassin's Creed"





