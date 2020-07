Assediati in casa/ Su Rai 2 il film con Natasha Henstridge (oggi, 25 luglio 2020)

Assediatì su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:45. Si tratta di una pellicola prodotta è girata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2016 distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale Home Invasion. La regia di questo film è stata curata da David Tennant il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Natasha Henstridge, Jason Patric, Scott Adkins, Liam Dickinson, Kyra Zagorsky, Michael Rogers e Christian Tessier.

Assediati in casa, la trama del film

Ecco la trama di Assediati in casa. Chloe è una bella donna che porta avanti un’esistenza felice insieme al suo nuovo marito e a suo figlio. È una donna anche molto ricca che riesce ad avere una vita intensa con tantissime amicizie anche grazie ad un carattere estremamente deciso e amichevole. Un giorno decide di passare qualche giorno insieme al proprio figliastro in una villa che si trova in una zona periferica in aperta campagna e piuttosto isolata. Sembra essere per lei la tipologia di soluzione adatta per poter ritrovare le giuste energie e soprattutto rilassarsi dopo un lungo periodo in cui ha indirizzato la sua attenzione soprattutto agli impegni lavorativi. Purtroppo, quello che doveva essere un periodo di grande pace e di relax, si trasforma in un vero e proprio incubo. Una notte, mentre si trova all’interno della casa da sola insieme a suo figlio, inizia ad avvertire alcuni rumori che sembrano provenire dall’esterno, ma che poco alla volta si fanno sempre più vicini.

La donna preoccupata della situazione si alza ed incomincia a valutare quello che sta succedendo accorgendosi che tre ladri stanno cercando di entrare all’interno della sua dimora. Enormemente preoccupata per quello che potrebbe accadere a lei e soprattutto a suo figlio, cerca di trovare una soluzione per avvertire le forze dell’ordine, ma si accorge che tutti i collegamenti sono stati interrotti dai tre ladri. Tuttavia, si ricorda di una tipologia di comunicazione preferenziale grazie alla quale può contattare il tecnico che si è occupato dell’installazione dell’impianto di sorveglianza di sicurezza. Riuscirà ad avere una comunicazione molto importante, con questo tecnico il quale facendo leva sulle immagini che lui stesso riesce ad ottenere grazie alle varie telecamere dislocate all’interno e all’esterno della casa, guiderà la donna per cercare di sottrarsi al tentativo di cattura da parte dei tre malviventi. Insomma, la donna si troverà rinchiusa ed assediata all’interno della propria casa, ma grazie a questo supporto tecnico molto importante riuscirà a resistere fino a che non arriveranno i primi soccorsi.

