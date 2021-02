“Assegno da 200 euro per tutti per ogni figlio”/ Forum Famiglie: “Riforma dell’Irpef”

Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, ha rivolto un appello al governo, chiedendo un assegno unico famigliare maggiorato e una modifica dell’Irpef, tarata cioè sui nuclei famigliari. Intervenendo nella giornata di ieri, martedì 2 febbraio, in audizione presso la la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, in tema di Recovery Plan, ha spiegato: “Assegno unico e universale di almeno 200 euro per figlio fino a 21 anni, con maggiorazioni specifiche dal terzo figlio in su, per i disabili, le famiglie monogenitoriali e quelle a basso reddito. Riforma dell’Irpef che tenga conto del numero di familiari presenti nel nucleo. Politiche abitative che agevolino l’accesso dei giovani sotto i 35 anni. Congedi parentali e indennità di gravidanza. Ma anche abbattimento dei costi per l’assunzione di lavoratori con figli a carico e rafforzamento delle politiche di armonizzazione del lavoro con la famiglia, dell’educazione e della rete dei consultori familiari”.

Emma Ciccarelli ricorda alla Camera come le famiglie siano state “il fulcro del paese” durante la pandemia di covid iniziata ormai un anno orso sono, “erogando servizi indispensabili per la tenuta sociale, l’assistenza agli ultimi, il risparmio, il lavoro educativo e l’ammortizzazione di situazioni per le quali lo Stato non è stato in grado d’intervenire”.

EMMA CICCARELLI: “SERVE SVOLTA SOSTANZIALE”

Ora, sempre stando a quanto spiegato dalla Ciccarelli in audizione sul Recovery Plan, serve una “svolta sostanziale” per permettere di incentivare “la natalità”, e che nel contempo “faccia decollare le politiche familiari”. La vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari ricorda inoltre come le possibilità che offre il Recovery Plan europeo, il fondo da circa 200 miliardi di euro concesso dall’Unione Europea all’Italia per la “ricostruzione” post-pandemia, sia “un’occasione unica nella storia recente del nostro Paese per rilanciare l’intero sistema economico e sociale”. Quindi la conclusione: “Siamo del parere che i fondi del PNRR dovranno essere utilizzati in maniera efficace e non dispersi in tanti interventi parcellizzati o non prioritari. È a rischio l’economia italiana e la tenuta della coesione sociale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA