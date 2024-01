Assegno di inclusione 2024/ Esonero fino al 100% dei contributi per i datori (2 gennaio)

I beneficiari dell’assegno di inclusione 2024, potrebbero avere più probabilità d’essere assunti. Infatti, al datore di lavoro che prende in considerazione questa opportunità, può godere di un importante esonero dei pagamenti contributivi (soltanto l’INPS), fino al 100% della misura.

Le prime istruzioni sono state fornite pochi giorni fa, il 29 dicembre, con la Circolare 11/2023 che annunciava l’attivazione della misura già a partire dall’1° gennaio 2024. Occorre tuttavia, tener conto delle regole previste per adeguare gli incentivi.

Nuove aliquote IRPEF 2024/ 3 Scaglioni confermati: è un vantaggio o no? (2 gennaio)

Assegno di inclusione 2024: assunzioni per i beneficiari?

Per poter conoscere e sapere cosa prevede l’assegno di inclusione del 2024, dobbiamo tener conto di quanto contenuto nel Decreto Legge numero 48/2023 (in riferimento agli articoli 10 e 12, comma 10) convertito dalla Legge 85/2023.

Il documento fiscale è destinato ai titolari dell’Assegno di Inclusione (ADI), ma anche ai soggetti aderenti al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Le due indennità hanno un grado di compatibilità, a meno che il beneficiario del SFL, non rientri nella cosiddetta “scala d’equivalenza” dove è conteggiato l’ADI del suo nucleo familiare.

Cedolare secca sublocazione affitti brevi/ Cosa dice la Legge? (2 gennaio 2024)

Datori di lavoro beneficiari

La misura (che spiegheremo bene a breve) è valida soltanto per i titolari dell’indennità Supporto per la Formazione e il Lavoro oppure per chi gode dell’Assegno di Inclusione. Ai datori di lavoro (del settore privato), occorre inserire l’annuncio di lavoro nel sistema SIISL.

Una volta fatto, a loro spetterà l’esonero dei contributi previdenziali (nella misura pari al 100%), ad eccezione dell’aliquota di computo in riferimento all’INAIL. Non sono escluse dai benefici neanche le agenzie per il lavoro, che in cambio di una ricerca attiva e la presa in carico, possono godere fino al 30% del benefit massimo annuo.

Leo "Verso Irpef con due aliquote, ci occuperemo del ceto medio"/ "Meno tasse a redditi oltre 50mila euro"

Quanto agli Enti Bilaterali, agli Istituti di Patronato e alle Associazioni senza fini di lucro e gli enti del Terzo settore che assumono dei soggetti affetti da disabilità, possono ricevere un contributo che va dal 60% fino all’80% massimo della cifra complessiva erogata ai datori di lavoro.

Limiti e durata

Assodato che chi è titolare di assegno di inclusione nel 2024 (ma anche chi aderisce al SFL), può avere più opportunità d’assunzione, occorre anche specificare che l’incentivo ha una durata massima di un anno (12 mesi), a meno che il contratto di lavoro non venga convertito a “indeterminato“, in quel caso 24 mesi.

Quanto agli importi, il limite massimo è pari a otto mila euro annui, che vene conteggiato su base mensile (666,66€ nel mese di paga, oppure 21,50€ per ciascun giorno), con esonero contributivo INPS al 100%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA