L'INPS ha esteso l'assegnazione dell'Assegno di Inclusione per il 2026 agli uffici UEPE, con nuovi adempimenti da seguire.

All’INPS spetterà valutare l’assegnazione dell’Assegno di Inclusione 2026. Per farlo l’ente previdenziale utilizzerà la sua piattaforma ufficiale online, accertandosi di includere gli ex detenuti così come lo ha previsto il Ministero della Giustizia.

Dopo l’addio al Reddito di Cittadinanza, oggi gli Uffici di esecuzione penale esterna potranno includere un’ampia platea di cittadini che oggi sono in stato di svantaggio, tra cui i programmi assistenziali e di cura.

Bonus elettrodomestici click day/ Dove si invia la domanda e da quando

La validazione dell’Assegno di Inclusione 2026

Per poter validare i beneficiari dell’Assegno di Inclusione nel 2026 l’ente previdenziale utilizzerà il suo nuovo servizio già presente nel sistema telematico, con la sezione intitolata “Validazione delle certificazioni ADI”.

L’INPS riferisce che ora il monitoraggio spetterà anche agli uffici noti come UEPE, che dovranno accertarsi delle reali condizioni di svantaggio dei futuri destinatari.

ZES Unica 2025/ Nuovo adempimento per le imprese, cosa serve?

L’iter iniziale dunque, spetterà agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, e dopo che gli stessi avranno approvato la pratica, l’ente provvederà a liquidare le somme. L’onere dell’INPS è di 60 giorni, trascorsi i quali (senza alcun riscontro), ci sarà l’ormai noto silenzio assenso.

Come si procede all’invio della domanda per l’ADI

La pratica per l’ADI ai soggetti in svantaggio, va trasmessa telematicamente e rispettando l’esatta compilazione della domanda, recandosi opportunatamente nel Quadro C dell’apposito documento.

É estremamente importante assicurarsi che all’interno del modello venga trascritta l’amministrazione di competenza (Ministero di Giustizia, ASL oppure il Comune), il programma assistenziale con la data d’iscrizione, i certificati medici che comprovano lo svantaggio e la descrizione dello stato (senza fornire nessun altro dettaglio).

Tassa oro 2026, cos'è/ Spunterà in Manovra 2026: quanto si pagherà?

Per semplificare e facilitare la compilazione del modulo, l’ente ha pubblicato delle tabelle che riportano i riferimenti legislativi da dover seguire alla lettera. Per chi volesse, nel documento c’è un campo libero da poter compilare, descrivendo colui che ha inviato la certificazione.

Attenzione a questo passaggio, poiché in caso di errore è indispensabile rettificarlo prima dell’invio in istruttoria (altrimenti non sarà più possibile effettuare la modifica).