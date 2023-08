Assegno di maternità dei Comuni/ Fino a quasi 400€ mensili (23 agosto 2023)

L’assegno di maternità dei Comuni è una nuova iniziativa con cui l’INPS e le autorità locali, si metteranno d’accordo per poter erogare un sussidio economico nei confronti dei genitori in difficoltà economiche.

Si tratta di una misura idealmente pensata come “bonus per le mamme disoccupate”, ma poi estesa ai genitori, indipendentemente dal sesso. Per poter aderire all’assegno, occorre soddisfare dei requisiti personali e reddituali, tutti molto semplici e destinati ad un’ampia platea di beneficiari.

Assegno di maternità dei Comuni: come funziona?

L’assegno di maternità dei Comuni viene sancito dal Decreto legislativo 51/2001, che permette ai papà e alle mamme in difficoltà economica, di poter ottenere un sussidio economico nel periodo di genitorialità (che vedremo insieme qual è).

Ecco quali requisiti vanno soddisfatti (sia reddituali che personali):

Essere cittadini italiani con residenza nel Bel Paese; Cittadini extra UE o comunitari, ma con un permesso di soggiorno valido; Nessun’altro godimento di assegni per la maternità o altre coperture previdenziali INPS; ISEE non oltre 19.185,13€ annui.

Quanto alla domanda, va posta molta attenzione alla scadenza. I termini per far richiesta, sono stabiliti in 6 mesi da quando il bambino è entrato in famiglia (nel caso di affido o adozione), oppure sesto mese da quanto è nato.

Alla domanda, vanno allegati altresì, tutti i documenti quali:

Certificato di nascita;

Carta di identità di chi fa richiesta;

Eventuale permesso di soggiorno;

ISEE con DSU;

Dichiarazione di disponibilità al lavoro, attestando la condizione di inoccupazione o disoccupazione;

IBAN dove ricevere l’accredito dell’assegno.

L’importo dell’assegno di maternità dei Comuni, è stato già rivalutato dell’8,1% rispetto ai prezzi di consumo, ed è stato stabilito a 383,46€ mensili, per 5 mensilità totali, equivalenti a 1.917,30€ complessivi.

La cifra viene destinata ai beneficiari che hanno preso i figli in affido, adottati o semplicemente con la nascita, purché avvenuta tra l’1 gennaio e il 31 dicembre del 2023. Insomma, anche un incentivo per contrastare la natalità.











