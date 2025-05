Per percepire l’assegno divorzile ci vogliono dei presupposti reali ma soprattutto fondati. Ad esempio, se l’ex moglie è giovane al punto tale da poter trovare un lavoro, e nonostante l’ex marito sia benestante, questo potrebbe essere un motivo definito “giustificato” al fine di escludere il percepimento del sostentamento.

Con la sezione 1°, contenuta nell’ordinanza numero 10035, e risalente al 16 aprile di quest’anno, la Corte di cassazione civile ha stabilito che il ruolo dell’ex moglie – se giovane al punto di trovare un impiego – dev’essere determinante e ambizioso, piuttosto che far prevalere un ruolo deresponsabilizzante soltanto al fine di percepire l’assegno di divorzio.

Ottenimento dell’assegno divorzile con reali presupposti

L’ottenimento dell’assegno divorzile implica l’esistenza di presupposti specifici e concreti. Nel caso della recente sentenza della Corte di Cassazione civile, la stessa non ha potuto approvare il contributo richiesto dall’ex moglie in quanto si evincevano i principi di irresponsabilità.

L’ex moglie è giovane, con una laurea e in grado potenzialmente di farsi assumere in modo relativamente semplice. Inoltre, durante la vita coniugale l’ex marito ha proposto in diverse occasioni dei lavori destinati all’ex coniuge, rifiutati da quest’ultima perché ritenuti “mal retribuiti”.

Il matrimonio è terminato dopo 5 anni di vita coniugale, un periodo breve per poter escludere che l’ex moglie non abbia potuto “attendere” un’opportunità economica e passiva visto e considerato le sue potenzialità dimostrabili sul lavoro (grazie alla sua laurea e alla recente esperienza nella ditta di famiglia).

E ancora, l’ex coniuge si deduce che per scelta vive a casa dei suoi genitori, lasciando “sfitta” l’abitazione destinata ai figli che ancora minorenni potrebbe esser sfruttata dalla stessa per avere un tetto sotto la testa. I figli hanno rispettivamente 13 e 15 anni, e il contributo extrafamiliare da 800€ caduno potrebbe venir meno da un momento all’altro.

La decisione dei giudici dunque viene intrapresa in base a diversi fattori. L’assegno divorzile in questo caso non aveva i presupposti reali ed efficaci tanto da poterlo consegnare all’ex moglie, a cui non mancano le possibilità di poter trovare un lavoro, data anche la giovane età (ha divorziato a 30 anni e si è sposata a 25 anni).