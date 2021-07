“Assegno per figli non è per sempre”/ Niente studio e niente lavoro? Salta l’obbligo

La Corte di Cassazione, tramite decisione emessa il 2 luglio scorso, ha confermato che i genitori non hanno alcun obbligo di mantenere i propri figli a oltranza. Se infatti i figli, raggiunta una certa età, non studiano con profitto o rifiutano un’offerta di lavoro ritenendola non adeguata alle propri aspettative, a quel punto viene meno il mantenimento da parte di mamma e papà. Come già anticipato attraverso una sentenza datata agosto 2020, i figli non hanno diritto a “ogni possibile diritto”, ovvero, non possono pretendere di essere mantenuti in maniera incondizionata senza se e senza ma; stando alla Cassazione, i figli hanno l’obbligo di attivarsi per rendersi autonomi senza per forza attendere l’occasione della vita.

L’assegno di mantenimento, come sottolinea Repubblica citando la sentenza, non ha natura assistenziale ma funzionale di modo che ai figli vengano forniti gli strumenti per diventare, si spera, indipendenti. I giudici ci tengono comunque a precisare che non esiste una regola precisa ne soprattutto un’età oltre la quale decade l’obbligo di mantenimento: i genitori che al compimento dei 18 anni dei figli smettono di mantenerli rischiano una denuncia e un pignoramento dei beni.

CASSAZIONE: “ASSEGNO PER I FIGLI NON E’ PER SEMPRE”. SE SI STUDIA DA TEMPO…

Nel contempo, però, i figli devono a loro volta attivarsi o comunque dimostrarsi volenterosi, di conseguenza, quelli che in pochi anni superano pochissimi esani all’università, o chi invece di cercare lavoro passa il tempo giocando alla Playstation, dovrà scordarsi i soldini dei propri genitori.

Diversa invece la situazione per chi si sta impegnando in un percorso formativo di lunga durata, come ad esempio gli studi per divenire avvocato o medico: basta però che dimostri di impegnarsi e di voler raggiungere l’obiettivo senza troppo “bighellonare”. Diversa, come detto sopra, la situazione per quei giovani che hanno già concluso il ciclo di studi ma che rimangono in attesa del lavoro dei sogni, soprattutto se il loro obiettivo sia diverso da quello per cui hanno studiato.

