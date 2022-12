Assegno sociale 2023/ Nuovi aumenti da gennaio: a chi spettano i nuovi importi

Buone notizie per chi godrà dell’assegno sociale nel 2023, il cui importo mensile salirà a patto di soddisfare determinati requisiti. Per “assegno sociale” si intende una soluzione alternativa a quella che conosciamo come “pensionamento”. Ma di quanto aumenterà? E soprattutto, a chi spetterà?

Per godere dell’aumento dell’assegno sociale nel 2023, come dicevamo si dovranno soddisfare due requisiti (di cui parleremo nell’articolo). Uno di tipo reddituale, un altro anagrafico. La modifica potrebbe prendere forma già dal prossimo gennaio dell’anno che verrà.

Assegno sociale 2023: ecco i nuovi importi

L’Assegno sociale nel 2023 sarà in aumento. A stabilirlo è stato il Governo stesso dopo aver terminato degli incontri importanti, dove stati decisi (e alcune volte rifiutati), determinati emendamenti. Qualche mese fa parlavamo già da un possibile aumento della prestazione economica in questione.

Durante l’anno 2022 la cifra è stata pari a 469,03€, tenendo in considerazione la percentuale di rivalutazione pari all’1,9%. Un altro aumento però, è stato derivato dal secondo aumento grazie all’anticipo della rivalutazione disposta dal Decreto Aiuti Bis.

La cifra si arricchisce a partire da gennaio 2023, il cui importo (grazie alla nuova rivalutazione dell’assegno sociale), sarà di 503,26€. Si attende soltanto che l’INPS ufficializzi la notizia con un comunicato ufficiale (che a detta dell’ente, arriverà presto).

Per poterne beneficiare occorrerà soddisfare due tipologie di requisiti:

Anagrafico: come il limite pensionabile, ovvero pari a 67 anni. Reddituale: dovrà essere minore ad una determinata soglia rivalutata anno dopo anno.

Ma oltre a quanto detto fino ad adesso, ecco altri fattori da rispettare se da gennaio del 2023, si vorrà godere degli aumenti dell’assegno sociale:

Reddito personale uguale a 0 €;

uguale a €; Reddito coniugale (per i cittadini sposati), minore alla cifra annua dell’assegno sociale stesso, ovvero 6.542,38€ (considerata l’erogazione per 13 mensilità).

Si potrà usufruire altresì, dell’assegno sociale del 2023 in modo parziale:

Reddito personale non oltre 6.542,38 € (cifra annua dell’assegno sociale).

non oltre € (cifra annua dell’assegno sociale). Reddito coniugale non superiore a due volte la cifra annua dell’assegno, ovvero 13.084,76€.

