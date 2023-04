Assegno sociale 2023 requisiti/ Quali limiti sussistono in caso di “spostamenti”

I cittadini italiani che godranno dell’assegno sociale 2023, hanno dei requisiti specifici da rispettare. Facendo un breve riassunto, questo assegno prevede un sussidio economico per i cittadini stranieri e italiani, che non riescono a vivere dignitosamente e non che non percepiscono nessun altro sussidio previdenziale.

DIETRO LE MANI DI RENZI SUL RIFORMISTA/ Ritorno in tv, soldi e un nuovo partito di centrodestra

Alla luce di quanto scritto, grazie alla circolare numero 1268 del 3 aprile 2023, l’INPS ha specificato le condizioni da soddisfare in base a quanto attuato dall’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Assegno sociale 2023 requisiti: condizioni di accesso

L’assegno sociale del 2023, come abbiamo detto prevede dei requisiti specifici. Oltre a non godere di nessun altro trattamento previdenziale, e di essere cittadino italiano o straniero (con regolare permesso di soggiorno), ci sono altre condizioni che vanno oltre questi aspetti anagrafici, espandendosi ai limiti reddituali.

SPY NOMINE/ Se la casella di Enel fa traballare il Governo

L’assegno sociale è stato aumentato a gennaio 2023, ma i requisiti da soddisfare per poterlo ottenere sono sempre gli stessi:

Avere almeno 67 anni di età anagrafica; Essere titolari di cittadinanza italiani o di rientrare nello Spazio Economico Europeo (con regolare permesso di soggiorno ottenuto dieci anni prima dalla domanda, con annessa residenza italiana al momento in cui si fa la richiesta);

In base a determinati soggetti (con requisiti e condizioni differenti), è possibile godere del contributo economico in modo ridotto o per intero.

Assegno sociale 2023 requisiti di cittadinanza e reddituali

L’assegno sociale del 2023 prevede ulteriori requisiti rispetto a quelli sopra citati. Innanzitutto, dobbiamo parlare del limite previsto per ottenere il sussidio economico. I soggetti beneficiari che vanno all’estero per più di 29 giorni, non potranno più godere dell’assegno sociale 2023.

VACCINI COVID/ Se la Consulta "preferisce" la ragion di stato alla tutela dei diritti

Trascorso un anno da quanto avvenuto, la revoca sarà ufficializzata di ufficio. Quanto per gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, le regole sono leggermente differenti. Perderebbero il diritto qualora si allontanassero dall’Italia per 6 mesi consecutivi o 10 mesi totali in un quinquennio.

L’unica eccezione è fatta se lo straniero dimostrerà di averlo fatto per gravi motivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA