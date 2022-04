Assegno unico 2022/ Ecco quando l’Inps effetua il pagamento ad aprlle

Assegno unico 2022: l’INPS sta procedendo ai pagamenti del trimestre gennaio-marzo 2022

Come abbiamo già preannunciato l’INPS sta procedendo al pagamento degli assegni unici, relativi al trimestre gennaio marzo 2022. Già nei giorni scorsi l’Istituto nazionale di previdenza sociale aveva fatto sapere che si sarebbe proceduto celermente al pagamento per le prime domande pervenute e, solo successivamente, sarebbero scattati contestualmente i controlli a campione su famiglie e partite IVA per le dichiarazioni dei redditi relative alla domanda di assegno unico 2022.

Assegno unico 2022: quante domande sono pervenute

La richiesta per questa misura di welfare importantissima per il bilancio familiare che ha sostituito dal 2021 sia il bonus bebè, sia i cosiddetti assegni familiari.

Il pagamento partirà il 15 aprile 2022 e riguarderà tutte le famiglie che hanno presentato la domanda negli scorsi mesi e le ulteriori 1.097.079 famiglie per un totale di 1.789.250 figli.

Le domande inviate a partire dal primo marzo 2022 saranno saldate alla fine del mese successivo a quello di presentazione delle stesse quindi entro la fine di aprile.

Assegno unico 2022: a chi spetta

L’assegno unico 2022 è rivolto a quelle famiglie aventi figli minori a carico fino a 18 anni oppure figli maggiorenni fino a 21 anni e, a partire dal primo gennaio 2022 viene erogato dall’INPS alle famiglie che ne fanno richiesta.

L’INPS ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che la domanda può essere effettuata “entro febbraio per riceverlo da marzo ed entro giugno per maturare il diritto a partire da marzo“.

Il nuovo assegno unico 2022 è rivolto a tutte quei genitori con figli minorenni a carico, oppure figli maggiorenni fino ai 21 anni:

Per i figli minorenni sarà garantito un minimo di €50 fino ad un massimo di 175;

per figli maggiorenni l’importo invece va dai 25 ad €85 mensili.

L’assegno unico 2022 contempla anche degli emolumenti per i figli a carico affetti da disabilità fisica.

