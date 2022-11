Assegno unico 2022/ Errori nei conteggi, chi deve restituire i soldi?

Durante i conteggi dell’assegno unico del 2022, l’INPS si è accorta di alcune inesattezze. Tra gli errori, due sono le questioni peggiorative. La prima riguarda la possibilità che alcuni percettori abbiano ottenuto più del dovuto o addirittura, chi ne era esente. La seconda, la situazione opposta: qualcuno ha ricevuto meno della cifra spettante.

Due questioni che in entrambi i casi devono esser risolte. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha spiegato che diverse famiglie sono soggette ad errori di conteggio, dunque come si risolverà? Quali sono le casistiche possibili?

Assegno unico 2022: come funziona per l’INPS

L’errore sull’assegno unico del 2022 – come descritto dall’INPS – deriva dalla domanda inerente alla maggiorazione per genitori lavoratori.

L’INPS fissa 30€ in più qualora le famiglie (con entrambi i genitori), abbiano un reddito ISEE minore a 40 mila euro. L’Istituto nazionale della previdenza sociale è stata una soluzione proposta dai nuclei monoparentali, ovvero quelli aventi solo un genitore anche con mono reddito.

In questo caso è stata attribuita una somma di soldi più elevata rispetto a quella da dare, motivo per cui le persone coinvolte dovranno restituire le cifre percepite indebitamente. Sarà l’ente stesso a trattenere il denaro non spettante a partire dalle mensilità successive.

Assegno unico 2022: cosa succede chi ha ottenuto soldi inferiori

L’assegno unico del 2022 rappresenta un conteggio errato anche in negativo, ovvero famiglie che hanno ricevuto meno di quel che gli spettava. Uno dei motivi è connesso al primo errore, ovvero aver distribuito somme ricevute in modo improprio.

Un’altra motivazione per la quale il sostegno economico è risultato errato (in entrambi i casi), è legato al fatto che potrebbero esserci stati sia dei documenti mancanti che una compilazione di dati sbagliati.

L’assegno universale è un contributo molto importante, motivo per cui entrambi i casi vanno risolti assolutamente. Sarà l’INPS stessa ad occuparsi del ricalcolo e a mettere fine al problema appena sollevato.











